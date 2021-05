Kevin Spacey “interpretará a un investigador de abuso sexual” en su regreso como actor

Kevin Spacey regresará como un detective que investiga una afirmación falsa de pedofilia.

El ganador del Oscar, que ha sido acusado por varias personas de conducta sexual inapropiada, protagonizará junto a Vanessa Redgrave el drama italiano The Man Who Drew God, que, según los informes, comenzará a filmarse a finales de este año.

Franco Nero, quien está casado con Redgrave y también dirigirá la película, interpreta a un artista ciego del que se sospecha erróneamente de abuso sexual. Spacey hará un cameo como detective que investiga la acusación.

Nero le dijo a ABC News que está "muy feliz" de que Spacey accediera a protagonizar la película, y agregó: "Lo considero un gran actor y no puedo esperar para comenzar la película".

El hombre que dibujó a Dios marcará el primer papel actoral de Spacey en cuatro años, luego de que al menos 20 hombres lo acusaran de conducta sexual inapropiada en el Old Vic Theatre de Londres entre 1995 y 2013. Otras acusaciones contra Spacey incluyeron una denuncia de agresión sexual por parte del actor Anthony Rapp, quien alegó que Spacey lo agredió cuando tenía 14 años.

Spacey ha negado categóricamente todas las acusaciones de conducta sexual inapropiada y no se han presentado cargos en su contra.

El actor fue retirado de su serie de Netflix House of Cards en medio de las acusaciones, y también sus escenas fueron filmadas por completo en el thriller de 2017 All the Time in the World. Christopher Plummer intervino para reemplazar a Spacey en la película, y posteriormente fue nominado a un Oscar.

En 2020, Spacey dijo que experimentar su carrera como actor llegando a un "frenazo" lo llevó a una epifanía personal. “Solo me valoré y me definí a través del trabajo, eso es lo que era”, dijo. “Si eso ya no iba a ser una posibilidad, entonces, ¿quién soy yo? ¿Si todo lo que me queda es solo yo?”.

En abril, se informó que Spacey hizo una aparición "surrealista" en la corte durante una batalla legal con la productora de House of Cards, Media Rights Capital. The Hollywood Reporter afirmó que el actor "saltó de su asiento e interpretó un número de canción y baile".

La revista también afirmó que Spacey enfrenta la posibilidad de cargos penales en Londres por acusaciones de conducta sexual inapropiada, además de una demanda civil en curso de un acusador de agresión sexual.