The Pitt se despide de una de sus médicas más queridas antes del comienzo de la tercera temporada, y los fans están completamente devastados.

El drama médico de HBO Max, ganador de un premio Emmy, que narra la historia de un equipo de médicos y enfermeras de urgencias en un hospital de Pittsburgh, está llegando al final de su segunda temporada de 15 episodios.

Antes del final de temporada, que se estrena el 16 de abril, Variety dio la noticia de que Supriya Ganesh, quien interpretó a la doctora Samira Mohan, residente sénior, desde la primera temporada, no regresará para la nueva temporada, cuyo estreno está previsto para enero de 2027.

Según pudo saber The Independent, su salida fue una decisión motivada únicamente por la cobertura mediática. Dado que el Pittsburgh Trauma Medical Center es un hospital universitario, es habitual que su personal rote con frecuencia.

La marcha de la Dra. Mohan no será una completa sorpresa para los espectadores, ya que pasó gran parte de la segunda temporada cuestionándose su futuro y solicitando plaza en otros programas de residencia en diferentes especialidades.

open image in gallery Supriya Ganesh (en el centro) desempeñó un papel fundamental en The Pitt desde la primera temporada, interpretando a la Dra. Samira Mohan (Warrick Page/MAX).

open image in gallery Supriya Ganesh (delante a la izquierda) no volverá a interpretar a la Dra. Samira Mohan en la tercera temporada de The Pitt (Warrick Page/HBOMAX) .

Aun así, la noticia dejó a numerosos fans desconsolados, y muchos insistieron en que el programa no sería lo mismo sin ella.

“Se me partió el corazón”, escribió alguien en X. “Ni siquiera tuvo mucho tiempo en pantalla en la segunda temporada”.

“El programa se sentirá diferente sin ella… ahora me pregunto cómo van a llevar a cabo la tercera temporada sin ella”, agregó un segundo, mientras que un tercero comentó de manera similar que el programa “simplemente perdió su esencia”.

“¡Ay, qué lástima! La Dra. Mohan era una de mis favoritas”, comentó un cuarto usuario. “¡Espero que Supriya Ganesh regrese de alguna manera!”

“Por favor, díganme que esto es mentira o una broma tardía del Día de los Inocentes”, suplicó otro, mientras que uno argumentó: “The Pitt no será lo mismo”.

open image in gallery Ayesha Harris (en el centro), que interpreta a la doctora Parker Ellis, residente sénior del turno de noche, fue ascendida a personaje habitual de la serie para la tercera temporada (Warrick Page/MAX).

Por otra parte, HBO Max confirmó a The Independent que Ayesha Harris, quien apareció como la Dra. Parker Ellis, residente de turno nocturno, en varios episodios de ambas temporadas, fue ascendida a personaje regular para la tercera temporada. Harris también es conocida por sus papeles en Daisy Jones and the Six, Glamorous, L: Generación Q, Abbott Elementary y Chicas buenas.

La serie The Pitt, que también cuenta con la participación de Noah Wyle (exactor de ER Emergencias), Katherine LaNasa, Taylor Dearden, Isa Briones, Fiona Dourif, Gerran Howell y Shabana Azeez, se convirtió en un gran éxito para la plataforma de streaming, dominando los premios Emmy de 2025 con cinco galardones, incluido el de Mejor Serie Dramática.

Sobre su compromiso con la estrella del programa, Wyle, quien también se desempeña como productor ejecutivo, declaró en una entrevista reciente con The Independent : “Siento que estamos haciendo una serie sobre un hospital que incorpora el proceso de salud mental de un individuo en particular, y aún no llegamos ni a la mitad de ese proceso. Por eso, tengo mucha curiosidad y estoy comprometido a llevarlo hasta el final”.

“Estoy comprometido, no solo contractualmente, sino también emocionalmente, a explorar esta posibilidad durante varias temporadas más”.

Traducción de Olivia Gorsin