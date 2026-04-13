El crudo drama de HBO Euphoria regresó finalmente a las pantallas después de cuatro años. Sin embargo, no todo el elenco y el equipo vivieron para ver el estreno de su tercera temporada.

La serie de Sam Levinson rindió homenaje a varios de sus miembros fallecidos al final del primer episodio de la nueva entrega, emitido el domingo (12 de abril): los actores Angus Cloud y Eric Dane, así como el productor Kevin Turen.

Cloud interpretó al entrañable traficante de drogas Fezco en las dos primeras temporadas de Euphoria. Murió a los 25 años por una sobredosis accidental en julio de 2023.

Dane, conocido por Grey’s Anatomy y por interpretar a Cal, el padre de Nate en la serie, murió en febrero por insuficiencia respiratoria tras recibir el año pasado un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de la neurona motora. Aun así, el actor aparece en la temporada actual de Euphoria, ya que filmó sus escenas antes de morir.

open image in gallery El fallecido Eric Dane aparece en la nueva temporada de ‘Euphoria’ ( HBO )

El nuevo episodio de Euphoria rinde homenaje a ambos actores al final de los créditos, con una pantalla negra que muestra la leyenda “In Memoriam” junto a sus nombres.

La serie también dedica un homenaje a Kevin Turen, uno de sus productores ejecutivos. Entre sus créditos figuran la película Nación asesina (2018), Fragmentos de una mujer (2020), la saga de terror X y el próximo drama de David Oyelowo, Newborn. El productor de cine y televisión murió en noviembre de 2023, a los 44 años, por complicaciones cardíacas.

Mientras Dane retoma su papel de Cal en la serie, Cloud murió antes de que comenzara la producción de la temporada actual. Aun así, Euphoria mantiene vivo a su personaje: el episodio revela que Fez fue encarcelado tras los acontecimientos del final de la segunda temporada.

La última vez que el público vio a Fez fue durante un allanamiento de un equipo SWAT en su casa, que terminó en un intenso tiroteo con los agentes. Cinco años después, la tercera temporada retoma la historia y los espectadores descubren que sobrevivió a la lluvia de balas.

open image in gallery Kevin Turen, a la izquierda, murió en 2023 ( Foto: Nicholas Hunt/Getty Images )

En el episodio, Rue, el personaje de Zendaya, le dice a Lexi (Maude Apatow), exnovia de Fez: “Deberías llamar a Fez”. Cuando Lexi responde que está demasiado ocupada y que sus horarios no coinciden, Rue insiste: “Solo llámalo. No es como si se hubiera ido al espacio. Está en prisión cumpliendo una condena de 30 años”.

El creador de la serie, Sam Levinson, ya había señalado que quería “mantener vivo a [Cloud]” a través de su personaje tras la trágica muerte del actor. En una entrevista con Variety a comienzos de abril, dijo: “La muerte de Angus fue muy dura para todos nosotros en la producción. Lo quería muchísimo”.

“Quería abordar ese tema. Quería hablar sobre la fe, sobre un poder superior a nosotros mismos”.

Aunque Euphoria se emite en HBO en Estados Unidos, en el Reino Unido puede verse a través de Sky y de la plataforma NOW.

Traducción de Leticia Zampedri