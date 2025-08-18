La estrella de Merlina, Jenna Ortega, afirmó que la exitosa serie de Netflix es “definitivamente” un programa feminista, en la antesala del estreno de su segunda temporada esta semana.

Producida por Tim Burton, esta comedia sobrenatural sigue a Merlina, el personaje interpretado por Ortega y creado por el historietista estadounidense Charles Addams, mientras intenta dominar sus habilidades psíquicas en la Academia Nunca Más.

La familia Addams ha sido reconocida durante años por sus personajes femeninos complejos y con carácter, como Morticia Addams, la madre de Merlina, interpretada en la versión de Netflix por Catherine Zeta-Jones.

En una entrevista con Radio Times, Jenna Ortega dijo que cree que la serie Merlina continúa con el legado de La familia Addams al centrarse en tramas lideradas por mujeres.

“Siento que la serie puede inspirar a cualquiera, pero lo que más me enorgullece es la fuerza de nuestros personajes femeninos”, afirmó.

Ortega señaló que, más allá de los miembros de la familia Addams, las compañeras de escuela de Merlina, Enid (Emma Myers) y Bianca (Joy Sunday), son “personajes muy complejos y con muchas capas”.

Agregó: “Siento que hay una mujer con la que cualquiera puede conectar”.

La actriz de 22 años elogió a Catherine Zeta-Jones y a la Dama Joanna Lumley, quien interpreta a la Abuela, y las describió como “mujeres glamorosas, generosas y con un talento increíble”.

Ortega dijo: “Me alegró mucho tener más escenas con Catherine esta temporada. Morticia es, sin duda, un personaje fascinante, y Catherine tiene una voz y una presencia encantadoras. Fue un placer verla darle aún más profundidad al personaje”.

El tráiler de la segunda temporada, lanzado en julio, muestra a Merlina regresando a la Academia Nunca Más, donde tiene una escalofriante visión psíquica: su compañera de cuarto, Enid, va a morir.

La segunda temporada de la querida serie suma varias incorporaciones al elenco, entre ellas Steve Buscemi como Barry Dort, el nuevo director de Nunca Más, y Billie Piper como Isadora Capri, la jefa del departamento de música.

Merlina es la tercera serie más vista en la historia de Netflix. En su segunda semana en la plataforma, tras el estreno de la primera temporada en 2022, alcanzó 400 millones de horas de reproducción.

En una entrevista previa, Jenna Ortega agradeció a los fans por “haber sido muy pacientes” durante los tres años de espera entre una entrega y otra.

“Los hicimos esperar mucho tiempo”, dijo Ortega. “Queremos complacerlos, pero también hacerlo de formas nuevas y más emocionantes.”

La segunda temporada de Merlina se estrena en Netflix el 6 de agosto.

Traducción de Leticia Zampedri