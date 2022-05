Amber Heard dijo que “instantáneamente” pensó “en Kate Moss y las escaleras” cuando contó una pelea con Johnny Depp que involucró a su hermana Whitney.

En el estrado el jueves en el juicio por difamación entre los dos actores, Heard repasó una de las muchas peleas entre ella y Depp, y esta ocurrió en marzo de 2015.

Heard dijo que arrojó una lata de Red Bull hacia Depp, que le cayó en la espalda, y agregó que lo llamó “m*****n de m***da”. Ella dijo que él se enfureció y la siguió por una escalera.

Heard dijo que él la agarró, momento en el que intervino su hermana Whitney.

“Ella se arrojó en la línea de fuego”, dijo Heard. “Ella estaba tratando de hacer que Johnny se detuviera. Estaba de espaldas a la escalera, y Johnny se balancea hacia ella... No lo dudo ni un segundo, instantáneamente pienso en Kate Moss y las escaleras”.

Ella dijo que el pensamiento la llevó a tomar acción.

“Yo, por primera vez, le pegué, justo en la cara. Y no empujó a mi hermana por las escaleras. Hasta ese momento de nuestra relación, ni siquiera le había dado uno a Johnny”, dijo.

“Johnny parecía atónito y luego se rio de mí, y luego se abalanzó sobre mí nuevamente”, agregó, momento en el que el personal de seguridad se interpuso entre ellos, según Heard.

En el verano de 2020, Heard afirmó que Depp empujó a la modelo Kate Moss por una escalera mientras salían en la década de 1990.

Durante el juicio por difamación de 2020 en el Reino Unido entre Depp y el periódico The Sun, Heard dijo: “Él empujó a Kate Moss por las escaleras, escuché esto de dos personas, y esto estaba fresco en mi mente”.

“Reaccioné en defensa de mi hermana. Durante años había sido el saco de boxeo de Johnny, pero pasé años sin pegarle. Fue la primera vez después de todos estos años que le devolví el golpe”, agregó en ese momento.

La actriz Amber Heard, izquierda, y el actor Johnny Depp comparecen ante la corte de circuito del condado de Fairfax en Fairfax, Virginia, el jueves 5 de mayo de 2022 (AP)

La actriz estadounidense Amber Heard reacciona en el estrado durante el juicio de difamación por US$50 millones de Depp vs Heard en la corte de circuito del condado de Fairfax en Fairfax, Virginia, EE.UU. el 5 de mayo de 2022 (EPA)

El juicio por difamación entre Depp y Heard comenzó el lunes 11 de abril en Fairfax, Virginia, luego de la demanda de Depp contra su exesposa en marzo de 2019. Depp argumenta que ella lo difamó en un artículo de opinión de diciembre de 2018 publicado en The Washington Post titulado “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change” (Me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar).

En su artículo de opinión de 2018, Heard escribió que “como muchas mujeres, fui acosada y agredida sexualmente para cuando estaba en edad universitaria. Pero me quedé callada, no pensaba presentar denuncias para hacer justicia. Y yo no me veía como una víctima”.

“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que alzan la voz”, agregó en ese momento.

Si bien Depp no se menciona en el artículo, su equipo legal argumenta que contiene una “clara implicación de que Depp es un abusador doméstico”, lo que dicen es “categórica y demostrablemente falso”. Depp busca una indemnización de “no menos de US$50 millones”.

Heard presentó una contrademanda de US$100 millones contra Depp por molestia e inmunidad de sus acusaciones.