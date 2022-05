El agente de Johnny Depp dijo al jurado en el juicio por difamación de la pareja que el artículo de opinión de Amber Heard, en el que dijo haber sido víctima de violencia doméstica, fue “catastrófico” para la carrera del actor.

El juicio por difamación entre Depp y Heard comenzó el lunes 11 de abril en Fairfax, Virginia, luego de la demanda de Depp contra su exesposa en marzo de 2019. Depp argumenta que ella lo difamó en un artículo de opinión de diciembre de 2018 publicado en The Washington Post titulado “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change” (Me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar).

En su artículo de opinión de 2018, Heard escribió que “como muchas mujeres, fui acosada y agredida sexualmente para cuando estaba en edad universitaria. Pero me quedé callada, no pensaba presentar denuncias para hacer justicia. Y yo no me veía como una víctima”.

“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que alzan la voz”, agregó en ese momento.

Si bien Depp no se menciona en el artículo, su equipo legal argumenta que contiene una “clara implicación de que Depp es un abusador doméstico”, lo que dicen es “categórica y demostrablemente falso”. Depp busca una indemnización de “no menos de US$50 millones”.

Heard presentó una contrademanda de US$100 millones contra Depp por molestia e inmunidad de sus acusaciones.

El gerente y agente de entretenimiento Jack Whigham testificó a distancia desde Los Ángeles el lunes y dijo que el artículo de opinión de Heard era diferente de otros artículos que se habían escrito sobre Depp porque era una cuenta en primera persona. Dijo que fue “impactante” y “catastrófico” para él.

Whigham dijo que el salario de Depp se redujo para “salvar la película” Minamata, una película independiente. Agregó que “quedó claro” a principios de 2019 que Disney “daría otro giro” en términos de la sexta película de Pirates of the Caribbean.

Dijo que se enteró de un “proyecto de Pirates” en el que Margot Robbie iba a aparecer. Después de eso, Whigham dijo que estuvo “mucho” en contacto con el productor de Pirates Jerry Bruckheimer y Sean Bailey de Disney.

“Logré estar en contacto con ellos, pero no logré rescatar Pirates para Johnny”, dijo, y agregó que era “imposible” lograr que Depp participara en una película de alto presupuesto después de que se publicó el artículo de opinión.

Luego, la abogada de Heard, Elaine Bredehoft, le preguntó a Whigham sobre sus comentarios anteriores de que se había llegado a un acuerdo para que Depp apareciera como el Capitán Jack Sparrow en la sexta película de Pirates. Bredehoft preguntó por qué no hay documentos que respalden esto.

El agente dijo que había trabajado en muchos acuerdos que eran de “naturaleza verbal” y que las conversaciones sobre la sexta película de la franquicia eran “consistentes con muchas de las conversaciones que tendría en nombre de las grandes estrellas”.

Se le dijo a la corte que en el otoño de 2018, antes de que se publicara el artículo de opinión, Bruckheimer quería a Depp en la película, pero que Bailey “no se comprometía”.

Whigham dijo que el artículo de opinión “se lee como una declaración de víctima”.

“Se convirtió, sí, en una especie de sentencia de muerte, algo catastrófico para Depp en la comunidad de Hollywood”, agregó.

Bredehoft dijo que “sucedieron bastantes cosas a principios de 2018” que podrían haber afectado la reputación de Depp.

Mencionó el artículo de abril de 2018 en The Sun que se refería a Depp como un “golpeador de esposas”, lo que provocó una demanda en junio de 2018 de Depp, meses antes de la publicación del artículo de opinión.

Whigham dijo que Depp no ha hecho una película desde el juicio en el Reino Unido, que tuvo lugar en el verano de 2020.