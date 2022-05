Johnny Depp y Amber Heard casi se encuentran de frente cuando el tribunal tomó un descanso poco después del testimonio de la actriz sobre una presunta agresión sexual a manos de Depp.

La seguridad del tribunal impidió que Depp saliera del juzgado en el descanso, lo que permitió que Heard dejara el estrado de los testigos y regresara con su equipo legal al otro lado de la sala.

La expareja pareció hacer un breve contacto visual.

Unos momentos antes, Heard había dado un testimonio desgarrador en el que afirmó que Depp la agredió sexualmente con una botella de vodka.

“Estaba tirando estas botellas, una tras otra, y sentí que se rompían vidrios detrás de mí”, relató, y agregó que le arrancó el camisón.

“Me grita que me odia y que arruiné su vida”, declaró Heard. “Te odio j*didamente, arruinaste mi j*dida vida”, aseguró que le había gritado.

Johnny Depp y Amber Heard casi se encuentran de frente durante un descanso en el juzgado (Screenshot / Court videofeed)

Heard dijo que los ojos de Depp se pusieron “negros” y que ella “ya no podía verlo”.

“Nunca había estado tan asustada en toda mi vida”, agregó. Heard aseveró que Depp estaba encima de ella y que trató de decirle que “realmente me estaba lastimando”.

“No podía respirar, no podía comunicarme con él, no podía levantarme... No sé qué pasó después”, aseguró Heard.

“Podía sentir esta presión en mi hueso púbico”, agregó, y dijo que “parecía que” Depp la estaba “golpeando”, y agregó que había “botellas rotas, vidrios rotos” por toda la habitación.

Dijo que no quería moverse “porque no sabía si estaba rota, no sabía si la botella que él tenía adentro de mí estaba rota”.

“No podía sentirlo, no podía sentir dolor”, agregó, y dijo que recuerda haber pensado “por favor, Dios, espero que no esté rota”.

“No sé cómo terminó eso”, declaró Heard, y agregó que recuerda estar en el baño “con arcadas” y que “perdí el control de la vejiga”.

“Había sangre en el piso”, dijo, y agregó que tomó pastillas para dormir para conciliar el sueño esa noche.

El testimonio de Depp sobre el mismo incidente, que ocurrió en Australia en 2015, cuenta una historia diferente.

Depp dijo: “Era un desastre, era un desastre, estaba temblando” mientras trataba de evitar a Heard.

Recordó haberse servido dos o tres “tragos de vodka”, y agregó que era “la primera vez que probaba alcohol en mucho tiempo”.

El actor dijo que Heard gritó “oh, estás bebiendo otra vez” cuando lo encontró.

“Ella caminó hacia mí, tomó la botella de vodka y luego retrocedió y me la arrojó”, aseveró. “Simplemente pasó justo por delante de mi cabeza y se estrelló detrás de mí”.

Depp testificó que tomó otra botella de vodka más grande y se sirvió otro trago mientras Heard “lanzaba insultos a diestra y siniestra”.

“Luego tomó esa botella y me la arrojó”, dijo Depp, demostrando al jurado cómo estaba sentado en ese momento. Dijo que sus dedos estaban apoyados en el borde de la barra y que la gran botella de vodka “hizo contacto y se rompió hacia todas partes”.

“Al principio no sentí ningún dolor”, continuó. “Sentí calor y como si algo me escurriera por la mano”.

“Estaba mirando directamente a mis huesos que sobresalían”, agregó. “La sangre salía a borbotones”.

“No sé cómo se siente un ataque de nervios, pero eso es probablemente lo más cerca que he estado”, agregó. “Nada tenía sentido y sabía en mi mente y en mi corazón que esto no es vida”.

“Nadie debería tener que pasar por esto”, concluyó.

Estando en medio de algo así como un ataque de nervios, Depp dijo que comenzó a “escribir con mi propia sangre en las paredes”.

El juicio de Heard comenzó el 11 de abril en Fairfax, Virginia, luego de la demanda de Depp contra su exesposa en marzo de 2019. Depp argumenta que ella lo difamó en un artículo de opinión de diciembre de 2018 publicado en The Washington Post titulado “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change” (“Hablé contra la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura... eso tiene que cambiar”).

En su artículo de opinión de 2018, Heard escribió que “como muchas mujeres, había sido acosada y agredida sexualmente cuando estaba en edad universitaria. Pero me quedé callada, no esperaba que presentar denuncias haría justicia. Y yo no me veía como una víctima”.

“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el maltrato familiar y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura contra las mujeres que alzan la voz”, agregó en ese momento.

La actriz estadounidense Amber Heard declara en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax en Fairfax, Virginia, el 5 de mayo de 2022 (POOL/AFP via Getty Images)

Si bien Depp no se menciona en el artículo, su equipo legal argumenta que contiene una “clara implicación de que el Sr. Depp es un maltratador familiar”, lo cual dicen que es “categórica y demostrablemente falso”. Depp busca una indemnización de “no menos de US$50 millones”.

Heard presentó una contrademanda de US$100 millones contra Depp por las molestias, así como inmunidad de sus acusaciones.