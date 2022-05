Amber Heard subió al estrado el jueves 5 de mayo y dijo durante su juicio por difamación que los celos de Johnny Depp la hicieron renunciar a papeles en películas con escenas de sexo y con atuendos reveladores.

Relató cómo la relación de la pareja afectó su carrera, y Heard dijo que sintió que tenía que negociar con Depp cuando recibía una oferta de trabajo.

“Siempre he sido muy independiente. No podía imaginar no trabajar”, le dijo al jurado el jueves. “Nunca me imaginé teniendo que explicar o justificar mi trabajo”.

“Tuve que negociar... cada vez que recibía un guion”, agregó.

Heard testificó que cuando ingresó por primera vez a la industria del entretenimiento y llegó a Los Ángeles, enviaba la mitad de su cheque de pago a su familia para mantenerlos, y agregó que esto hizo que su independencia fuera muy importante para ella.

También declaró que Depp le dijo, “no tienes que trabajar, niña, yo te cuidaré, mi mujer no tiene que trabajar”.

Heard señaló que esto puede parecer amable, pero dijo que sentía que era controlador. Agregó que pronto comenzó a dudar sobre qué papeles aceptar para evitar enojar a Depp.

Dijo que ella pensaba en “cómo me vestía, qué tipo de comportamiento tenía, si tenía una escena de sexo” para cualquier papel cinematográfico que estuviera considerando.

Heard testificó que comenzó a “minimizar las escenas de besos” y que “cambiaba el vestuario”.

“No podía tener una escena de sexo”, agregó. “No sucedió todo de golpe, por supuesto, fue poco a poco”.

Dijo que solo comenzó a interpretar papeles que requerían un “maquillaje mínimo” y que no incluían escenas íntimas, y agregó que era una “batalla y negociación constantes” con Depp.

Cuando veía escenas de sexo en los guiones que le ofrecían, comentó: “Lo miraba y sentía un nudo en el estómago”.

Agregó que enviaba los guiones a Depp, así como imágenes del vestuario para un papel, y compartía información con el personal de Depp.

La actriz estadounidense Amber Heard declara en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax en Fairfax, Virginia, el 5 de mayo de 2022 (POOL/AFP via Getty Images)

El actor Johnny Depp llega a la sala del Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax durante su caso de difamación contra su exesposa, la actriz Amber Heard en Fairfax, Virginia, Estados Unidos, el 5 de mayo de 2022 (REUTERS)

El juicio de Heard comenzó el 11 de abril en Fairfax, Virginia, luego de la demanda de Depp contra su exesposa en marzo de 2019. Depp argumenta que ella lo difamó en un artículo de opinión de diciembre de 2018 publicado en The Washington Post titulado “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change” (“Hablé contra la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura... eso tiene que cambiar”).

En su artículo de opinión de 2018, Heard escribió que “como muchas mujeres, había sido acosada y agredida sexualmente cuando estaba en edad universitaria. Pero me quedé callada, no esperaba que presentar denuncias haría justicia. Y yo no me veía como una víctima”.

“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el maltrato familiar y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura contra las mujeres que alzan la voz”, agregó en ese momento.

Si bien Depp no se menciona en el artículo, su equipo legal argumenta que contiene una “clara implicación de que el Sr. Depp es un maltratador familiar”, lo cual dicen que es “categórica y demostrablemente falso”. Depp busca una indemnización de “no menos de US$50 millones”.

Heard presentó una contrademanda de US$100 millones contra Depp por las molestias, así como inmunidad de sus acusaciones.