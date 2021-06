La estrella de Clueless, Elisa Donovan, dijo que protagonizar la icónica película la ayudó a "mantenerse en el camino de la recuperación" de un trastorno alimenticio.

La actriz ha sido abierta acerca de sufrir anorexia en el momento en que Clueless estaba filmando en la década de 1990.

"Ciertamente me guardé para mí cualquiera de mis problemas de trastornos alimenticios porque ni siquiera podía manejarlos yo misma", dijo la actriz a Yahoo! Entertainment en una entrevista reciente. "Así que ciertamente no los estaba compartiendo con nadie más".

Donovan explicó que ahora ve el trabajo que hizo en esa época "como una especie de ayuda para mí".

“Porque estaba más preocupada por perder mi trabajo”, agregó. “Así que inicialmente eso fue lo que me ayudó a mantenerme en el camino de la recuperación. Si bien esa no es una receta para una verdadera recuperación, me ayudó a permanecer allí hasta que llegué al lugar donde me di cuenta de que realmente quería recuperar mi vida".

La comedia para adolescentes salió en 1995 y se ha ganado un culto de seguidores. También está protagonizada por Alicia Silverstone, Stacey Dash, Brittany Murphy y Paul Rudd.

Donovan pasó a interpretar a Morgan Cavanaugh en Sabrina the Teenage Witch a principios de la década de 2000.

Sus memorias, Wake Me When You Leave: Love and Encouragement via Dreams from the Other Side, se publicarán el 8 de junio.