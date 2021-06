Trece años después de que Indiana Jones apareciera por última vez en nuestras pantallas, el rodaje está programado para comenzar en el Reino Unido la próxima semana para la quinta entrega de la franquicia de larga duración sobre un arqueólogo bravucón.

Según lo informado por Deadline , la producción que aún se conoce por el título provisional Indiana Jones 5 se filmará en los estudios Pinewood y en otros lugares de Gran Bretaña.

Harrison Ford regresará como Jones, habiendo debutado como el personaje de En busca del arca perdida de 1981. Una precuela, Indiana Jones and the Temple of Doom , siguió en 1984 antes de la secuela de 1989 Indiana Jones and the Last Crusade . Una cuarta película siguió en 2008 después de un lapso de 19 años, titulada Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal .

Si bien todavía no sabemos a dónde llevará la quinta película a Jones o cuál será el título oficial, hay mucha información disponible para abrir el apetito de los fanáticos:

Aquí está todo lo que sabemos sobre Indiana Jones 5 ...

¿Cuándo saldrá?

Disney, que adquirió la franquicia cuando tomó el control de Lucasfilm en 2012, anunció que la quinta película de Indiana Jones se estrenará el jueves 28 de julio de 2022.

¿Dónde podré verlo?

Si bien Disney espera que haya suficientes cines abiertos el próximo verano para darle a la película un estreno teatral completo, es muy probable que la primera oportunidad de ver Indiana Jones 5 en transmisión en casa llegue a través de su propio servicio Disney +.

Leer más:

¿Quién está en el elenco?

En diciembre pasado se anunció que Harrison Ford, ahora de 78 años, retomará su papel de Indiana Jones para una "quinta y última" aventura. Luego, en abril, la estrella de Fleabag Phoebe Waller-Bridge se unió al elenco en un papel aún no anunciado. Otros que se unen a la franquicia incluyen a Mads Mikkelsen ( Another Round ), Shaunette Renée Wilson ( The Resident ), Thomas Kretschmann ( Avengers: Age of Ultron ) y Boyd Holbrook ( Logan ).

¿Quién dirige la película?

Después de dirigir cada una de las primeras cuatro entregas de la serie, Steven Spielberg entregará las riendas de la quinta película a James Mangold. Mangold es mejor conocido por el thriller psicológico de 1999 Girl, Interrupted , la película biográfica de Johnny Cash de 2005 Walk The Line y la película de 2017 de X-Men centrada en Wolverine, Logan.

John Williams, quien escribió el tema icónico de la franquicia, regresa como compositor.