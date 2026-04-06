Revelan causa de muerte de Todd Meadows, estrella de ‘Deadliest Catch’; su madre pide que no emitan imágenes

Se conoció la causa de la muerte de Todd Meadows, estrella de Deadliest Catch, semanas después de que cayera por la borda durante la grabación del popular programa de televisión.

Todd, de 25 años, murió el 25 de febrero mientras trabajaba en el barco pesquero Aleutian Lady y participaba en la filmación de la serie de telerrealidad de alto riesgo de Discovery Channel. Según una campaña de GoFundMe creada en su honor para apoyar a su esposa y sus tres hijos, el joven falleció mientras pescaba cangrejos en aguas de Alaska.

El certificado de defunción, obtenido el lunes por TMZ, indica que la causa de la muerte fue “ahogamiento con probable hipotermia” e “inmersión del cuerpo en agua fría”, por lo que las autoridades la clasificaron como accidental.

Tras la tragedia, la madre de Todd, Angela, intervino para asegurarse de que Discovery Channel no emita el incidente en televisión.

open image in gallery Se revela la causa de muerte de Todd Meadows, estrella de ‘Deadliest Catch’ ( Discovery Channel )

En marzo, Angela pidió a TMZ: “No queremos ver imágenes del accidente, ni que Discovery emita esas imágenes, ni que se lucre con la muerte de nuestro hijo. Esperamos que solo muestren momentos positivos de Todd en ese barco”.

En una declaración aparte a Alaska’s News Source, agregó: “Ningún padre querría que el mundo viera morir a su hijo”.

Según TMZ, Angela también pidió acceder a grabaciones de la época en que su hijo trabajaba en el barco.

“Nunca me importó lo que la gente dijera de él, para bien o para mal”, afirmó sobre el periodo en que su hijo trabajó como marinero en la serie. “No estaba allí para hacer amigos ni para congeniar con la gente. Estaba allí para trabajar y hacer lo que le apasionaba”.

Un vocero del Distrito Ártico de la Guardia Costera de Estados Unidos informó que Meadows fue encontrado inconsciente unos diez minutos después de caer de la embarcación en Alaska. “Los primeros auxilios y los intentos de reanimación no tuvieron éxito”, señaló el comunicado.

La Guardia Costera también indicó en ese momento que las autoridades investigaban el incidente para determinar la causa y adoptar las medidas correctivas necesarias.

open image in gallery Meadows, de 25 años, dejó una esposa y tres hijos ( Discovery Channel )

Según informó Deadline, ese barco era el último que seguía en alta mar entre los que aparecen en la próxima temporada, la número 22, cuyo rodaje terminó poco después de la muerte de Todd.

The Independent se puso en contacto con Discovery Channel para solicitar información actualizada sobre la fecha de estreno.

Estrenado en 2005, Deadliest Catch sigue a un grupo de pescadores de cangrejo real en Alaska durante la peligrosa travesía por el mar de Bering para capturar este valioso marisco, un trabajo con alto riesgo de lesiones o muerte, al que hace referencia el título del programa.

El capitán Rick Shelford, que ha participado regularmente en el programa desde 2023, calificó el hecho como “el día más trágico en la historia del Aleutian Lady”.

“Su pasión por la pesca y su ética de trabajo le valieron el respeto de todos desde el primer momento”, escribió Shelford en una publicación de Facebook de marzo en la que anunciaba la muerte de Todd. “Su sonrisa era contagiosa y su risa, ya fuera desde las escaleras del puente de mando o por el altavoz de cubierta, es algo que siempre recordaremos”.

“El amor de Todd por sus hijos, su familia y por la vida se reflejaba en todo lo que hacía”, continuó Shelford. “Era una persona trabajadora, muy dedicada a su familia y siempre capaz de alegrar a quienes lo rodeaban. Estamos destrozados y las palabras no alcanzan para expresarlo. Les pedimos que tengan presentes en sus pensamientos y oraciones a sus hijos y a su familia mientras enfrentan los días que vienen sin él”.

Un vocero de Discovery Channel calificó su muerte como “una pérdida devastadora” y añadió: “Lamentamos profundamente la trágica muerte de Todd Meadows y enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos, a sus compañeros de tripulación y a toda la comunidad pesquera”.

Traducción de Leticia Zampedri