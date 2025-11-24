Entrenador de Broncos, Sean Payton, destaca la consistencia de Wil Lutz al hablar de su extensión

Los Broncos de Denver regresaron de su semana de descanso renovados, reenfocados y, al menos en el caso del pateador Wil Lutz, más ricos.

Lutz firmó una extensión de contrato por tres años durante el descanso, asegurando su papel en los Broncos hasta 2028.

El entrenador Sean Payton afirmó el lunes, después de que los Broncos (9-2) se reunieran para comenzar los preparativos para su viaje para jugar contra los Commanders de Washington (3-8) este fin de semana.

No se han revelado los términos de su extensión. Está ganando 3,9 millones de dólares esta temporada.

Payton comentó que se reunió con el gerente general George Paton durante la semana de descanso y discutieron el futuro de varios jugadores en Denver.

"La clave es no afectar el ambiente o cómo está funcionando tu equipo, siempre soy sensible a eso, especialmente cuando estás jugando bien", expresó Payton. "Porque a veces esas pueden ser discusiones difíciles.

"Pero pudimos cerrar el trato con Wil. Hay un par de otros jugadores a los que hemos contactado, y creo que la clave es el aspecto de la comunicación en todo esto. Pero ha jugado bien, es consistente y creo que tiene el respeto del vestuario. Como todos los pateadores, hay altibajos, pero ha sido una gran adición para nosotros".

La extensión de Lutz llegó aproximadamente al mismo tiempo que ganó el honor de jugador de equipos especiales de la semana de la AFC después de igualar un récord personal al acertar cinco de cinco intentos de gol de campo en la victoria de Denver por 22-19 sobre los Chiefs de Kansas City.

El veterano de nueve años también ha sido nombrado jugador de equipos especiales del mes de la AFC dos veces durante su tiempo en Denver, en noviembre de 2023 y octubre de esta temporada.

Esta temporada, Lutz ha acertado 17 de 20 goles de campo (.850) y ha convertido todos sus 24 intentos de punto extra para un total de 75 puntos.

Su gol de campo de 35 yardas cuando el tiempo expiró contra los Chiefs fue su decimotercer gol ganador de su carrera y el tercer gol de campo decisivo de esta temporada. También venció a los Giants y a los Texans con goles de campo cuando el tiempo expiró.

Uno de los primeros movimientos de Payton en Denver fue adquirir a Lutz de los Saints en 2023.

Payton pasó por diez pateadores en su primera década como entrenador en la NFL, pero aparte de las lesiones, Lutz ha sido su pateador durante las últimas ocho temporadas de Payton como entrenador en jefe, cinco en Nueva Orleans y tres en Denver.

“Creo que siempre es bueno ser el hombre de alguien en esta liga. Sean y yo hemos ganado muchos juegos juntos. Hemos acertado algunos goles importantes juntos. Creo que es solo entendernos el uno al otro. Él sabe cómo ponerme en el lugar correcto. Yo sé cómo trabajar bajo su dirección.”

“Es solo una cuestión de confianza. Estoy agradecido, nueve de mis diez temporadas han sido con él y mi único mal año no fue con él. Así que, no diría que esa es la razón, pero sí, sabemos cómo trabajar juntos y nuestro éxito ha sido divertido”, añadió Lutz.

