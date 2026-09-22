Zidane y Klopp empiezan de cero. Las selecciones europeas regresan al ruedo tras el Mundial

Zinedine Zidane y Jürgen Klopp, dos técnicos que presumen de títulos de la Liga de Campeones, debutan en sus nuevas carreras esta semana, cuando el fútbol de selecciones regresa en Europa tras el Mundial, y con Cristiano Ronaldo aún activo a los 41 años.

El inicio de la era Zidane con Francia en Turquía y el de Alemania bajo Klopp en los Países Bajos destacan en el calendario de la Liga de Naciones, que llena la primera pausa de cuatro partidos y dos fines de semana del calendario internacional de la FIFA, en la que los entrenadores son un atractivo tan nuevo como sus jugadores.

Thomas Tuchel es el tercer ganador de la Champions entre las 54 selecciones europeas en acción, con Inglaterra de local ante España el sábado, en lo que estuvo a punto de ser la final del Mundial en julio.

Luis de la Fuente, quien acaba de ampliar su contrato con España hasta 2032, es el rey actual de los entrenadores de selecciones: un fichaje discreto en 2022, ascendido desde dentro de la federación, que luego ganó títulos europeos y mundiales a la primera.

Nada mal para un hombre de 65 años que dirigió un total de 11 partidos de clubes en primera plantilla en toda su carrera, todos en la segunda división española, hace 15 años con Alavés.

Nuevo calendario respaldado por la FIFA

Esta pausa del fútbol de clubes en el otoño europeo para dar paso a las selecciones es la primera dentro del calendario internacional de partidos reconfigurado y gestionado por la FIFA. Ese calendario establece cuándo los clubes deben liberar a los jugadores para las selecciones.

Durante años, los dirigentes de los clubes habían querido menos pausas internacionales, pero más largas, para limitar la interrupción de sus temporadas y garantizar que los jugadores de fuera de Europa hicieran menos vuelos de larga distancia para representar a su país.

La FIFA impulsó la idea en 2021 en su plan fallido de disputar Mundiales cada dos años en lugar de cada cuatro. En 2023, la FIFA aprobó combinar las pausas de dos partidos de septiembre y octubre en un único bloque de cuatro.

La paciente espera de Zidane para dirigir a Francia

Zidane fue un jugador elegante, uno de los mejores de todos los tiempos, y luego un exitoso entrenador. Ganó tres Ligas de Campeones consecutivas en su primera etapa de 2 años y medio en el Real Madrid hasta 2018.

Por fin logró suceder a su ex compañero de club y selección Didier Deschamps, y se espera grandeza del trabajo de Zidane como mentor de una selección de Les Bleus repleta de talento y capitaneada por Kylian Mbappé.

“He esperado cinco años por esta oportunidad, por eso estoy un poco emocionado”, declaró Zidane, de 54 años, en julio tras conseguir el puesto que parecía destinado para él desde que terminó su segunda etapa en el Madrid en 2021.

Zidane hereda un equipo al que la España de De la Fuente frenó dos veces con facilidad en semifinales en los dos últimos torneos.

Francia logró vencer a España en la final de la Liga de Naciones de 2021. El camino de regreso comienza el viernes contra Turquía en Izmit y, tres días después, en Bruselas contra Bélgica. Luego, Italia y Bélgica visitan el Stade de France.

Klopp enarbolando la bandera de una Alemania unida

Klopp se quedó sin su primera Liga de Campeones con Liverpool en 2018 por el triplete del Madrid de Zidane en Kiev. El título llegó un año después contra Tottenham.

Dos años después de dejar Anfield, Klopp asume el mando de una Alemania que parece necesitar su energía renovada e inspiración. Alemania ganó por última vez un partido de eliminación directa en un Mundial en la final de 2014 y no alcanza una final de la Eurocopa desde 2008.

Klopp causó un gran impacto al anunciar su primera convocatoria: citó a 44 jugadores —dos grupos para disputar dos partidos cada uno— y llevó una gorra con un eslogan diseñado para recuperar la bandera nacional de la política de extrema derecha.

La era Klopp comienza el jueves en el vecino Países Bajos, con Grecia en Augsburgo y Serbia en Múnich como anfitriones, y luego viajando a Grecia el 4 de octubre.

Tuchel 2.0 con Inglaterra mira más allá de la derrota en semifinales del Mundial

Tuchel, el otro entrenador alemán estrella en acción esta semana, tuvo a Inglaterra a menos de 10 minutos de alcanzar su primera final de un Mundial en 60 años.

Afirmó la semana pasada que el “99,9%” de los aficionados no se fija en su elección de cambios y en las tácticas para defender una ventaja de un gol en los minutos finales de la semifinal que Argentina ganó 2-1. Aun así, es un recuerdo grabado a fuego en la historia futbolística de los Tres Leones.

Tuchel puede empezar a construir un nuevo relato en Wembley el sábado contra la campeona del Mundial, España. Su grupo también incluye a Croacia y a la República Checa.

La carrera de Cristiano Ronaldo con Portugal continúa y por fin se enfrenta a Haaland

Cualquier duda de que Cristiano Ronaldo, de 41 años, continuaría con Portugal tras otra eliminación en el Mundial debió terminar antes de que acabara el torneo. La federación contrató a Jorge Jesus, de 72 años, como nuevo seleccionador y cuyo trabajo anterior fue llevar a Ronaldo y al Al Nassr al título de liga saudí en mayo.

Cristiano fue incluido, como correspondía, en la primera lista de Jesus la semana pasada, con la intención de aumentar sus 233 partidos con la selección y 146 goles.

Portugal es el campeón reinante de la Liga de Naciones y comienza la defensa del título el jueves en casa ante Gales.

El domingo en Oslo debería producirse el primer duelo Haaland vs. Cristiano. Solo uno de los 233 partidos del astro luso con Portugal fue contra Noruega, en 2011, cuando Haaland tenía 10 años. Ahora, con 26, Haaland ya suma 62 goles con Noruega, incluidos siete en apenas cinco partidos en el Mundial.

Nuevas eras en los banquillos para selecciones del Mundial

Escocia ahora tiene un entrenador belga (Sebastian Pocognoli), Bélgica un entrenador neerlandés (Mark van Bommel) y los Países Bajos un entrenador español (Xavi Hernández).

Xavi ha reemplazado a Ronald Koeman por segunda vez en sus carreras, después de haber seguido al neerlandés en el banquillo del Barcelona en 2021. Xavi ahora dirige al equipo al que ayudó a vencer en la final del Mundial de 2010.

Italia no ha estado en un Mundial desde hace 12 años, pero miró hacia su título de la Eurocopa de 2021 para contratar a Roberto Mancini por segunda vez.

Formato que conduce a la Final Four

Los 16 equipos mejor clasificados juegan en cuatro grupos de todos contra todos hasta noviembre. Los dos primeros de cada grupo avanzan a cuartos de final, que se disputan a doble partido en marzo.

Un minitorneo Final Four del 9 al 13 de junio será organizado por uno de los semifinalistas.

Otros 16 equipos compiten en cada una de la Liga B (segundo nivel) y la Liga C (tercer nivel), con seis selecciones de menor ranking en la Liga D. Rusia sigue vetada del fútbol internacional.

La clasificación final ayudará a algunos equipos a entrar en los playoffs en marzo de 2028 para la Eurocopa de ese año.

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