Protestas y comentarios punzantes previo a los partidos Irlanda-Israel

Las tensiones se han disprado antes de una doble fecha internacional entre las selecciones de fútbol Irlanda e Israel, con ambos países usando un lenguaje incendiario sobre sus rivales en medio de protestas en Dublín que piden boicotear los partidos.

Los encuentros, que se disputarán el domingo y el 4 de octubre, ambos en territorio neutral, siguen en pie, después de que la federación de fútbol de Irlanda solicitara a la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, que suspendiera a la de Israel en protesta por la acción militar de Israel en Gaza. La UEFA rechazó la petición.

Los activistas intensificaron sus intentos de lograr que el equipo de Irlanda no dispute el primer partido entre ambos en Hungría, y un grupo se reunió afuera del hotel del equipo en Dublín el lunes por la noche.

Más de 160 deportistas irlandeses han firmado una carta abierta emitida por el grupo Irish Sport for Palestine, en la que instan a la FAI a reconsiderar su decisión de seguir adelante con los compromisos y afirman: “En este momento tienen la oportunidad de hacer lo correcto”.

“Sin entrar en nombres, ninguno de nosotros se siente cómodo jugando estos partidos, pero una vez que hemos decidido jugarlos, nos mantenemos unidos y jugamos como uno solo”, dijo Heimir Hallgrimsson, el técnico islandés de Irlanda.

A Hallgrimsson también le preguntaron cómo mantendrían sus jugadores la concentración en los partidos y respondió: “No estamos jugando con un genocidio, estamos jugando contra un genocidio. Estamos jugando contra Israel, no estamos jugando con Israel”.

Israel ha negado haber atacado deliberadamente a civiles y ha rechazado las acusaciones, incluidas las de grupos de derechos, de que cometió genocidio en Gaza.

Israel ha sido acusado repetidamente de genocidio desde que lanzó la guerra en Gaza en respuesta al ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. La Corte Internacional de Justicia está examinando un caso en curso por genocidio contra Israel presentado por Sudáfrica.

La federación israelí respondió a los comentarios de Hallgrimsson con una publicación en redes sociales el lunes.

“Hemos contribuido al mundo y a la humanidad en innumerables campos, obteniendo en el camino una impresionante cantidad de premios Nobel", dijo.

“Lamentablemente, aún no hemos encontrado una cura para la estupidez, la ignorancia y la hipocresía que exhibe (Hallgrimsson). No estamos jugando con la ignorancia, la hipocresía y la estupidez; estamos jugando contra el entrenador que las encarna”, añadió.

Un alto el fuego de octubre de 2025 redujo la intensidad de los combates, pero Israel ha continuado llevando a cabo ataques, matando a más de 1.375 personas desde que el acuerdo entró en vigor, según funcionarios locales de salud.

La guerra entre Israel y Hamás, de casi tres años, ha matado a más de 73.821 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, mantiene registros detallados que las agencias de la ONU y organizaciones internacionales consideran, por lo general, fiables. No distingue entre civiles y combatientes, pero afirma que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad del total.

Por qué Irlanda está jugando los partidos

Los llamados desde casa para que Irlanda boicotee los partidos contra Israel han sido fuertes.

En un amistoso de mayo contra Qatar, activistas irlandeses arrojaron pelotas de tenis al campo en señal de protesta. Las pelotas tenían escrito “Stop the Game” (“Detengan el partido”), en referencia a los próximos encuentros de la Liga de Naciones.

La FAI ha argumentado que boicotear los partidos podría perjudicar sus posibilidades de clasificarse para la Eurocopa de 2028, que Irlanda coorganiza con Gran Bretaña, y que seguirá adelante con los compromisos para evitar un “daño significativo y duradero”.

El partido del domingo se disputará en Debrecen, Hungría, y el encuentro de vuelta —un partido “como local” para Irlanda— se jugará a puerta cerrada en Bačka Topola, en el norte de Serbia.

Irlanda optó por disputar el partido en territorio neutral debido a lo que la FAI describió como “desafíos operativos” que podrían surgir si se jugara en Dublín.

Israel ha tenido que trasladar, a menudo a Hungría, sus partidos como local por razones de seguridad desde octubre de 2023, después de que la UEFA determinara que el país no puede albergar encuentros internacionales debido a la guerra.

No se pondrán a la venta entradas para aficionados irlandeses para ninguno de los dos partidos.

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