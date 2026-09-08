Zheng Qinwen supera una lesión y la previa para llegar a cuartos del US Open

Zheng Qinwen no lo negará. Tener que pasar por la fase de clasificación para el Abierto de Estados Unidos fue pesado.

El torneo de clasificación es para jugadores emergentes, o quizá para quienes ya van de salida. No es un lugar donde uno espere encontrar a tenistas con un palmarés como el de Zheng.

“Psicológicamente, es muy difícil de aceptar”, manifestó la china de 23 años. “Quiero decir, yo solía estar entre las 10 mejores, campeona olímpica. He jugado en los grandes estadios desde el principio”.

Ahora volvió a estar en ellos después de completar remontadas tras ir perdiendo 5-0 en sus dos últimos partidos, primero contra la 22da preclasificada Madison Keys y luego contra la octava Iga Swiatek, para alcanzar los cuartos de final.

Zheng jugará el miércoles contra la segunda preclasificada Elena Rybakina, quien escalará al número 1 del ranking de la WTA con una victoria.

Zheng llegó a estar ubicada tan alto como el número 4. Alcanzó la final del Abierto de Australia en 2024, más tarde ese año llegó por segunda vez consecutiva a los cuartos de final del US Open y, entre medio, ganó la primera medalla de oro para China en el tenis desde que el deporte regresó a los Juegos Olímpicos en 1988.

Pero una cirugía de codo y el posterior tiempo de inactividad —Zheng jugó apenas un torneo entre julio de 2025 y febrero de 2026— la hicieron caer mucho en el ranking. Actualmente es la número 121, ya sin una posición lo suficientemente alta como para clasificarse directamente a las citas de Grand Slam.

“No pude rendir bien los últimos tres, cuatro meses. Sé que la gente tenía muchas dudas sobre mí, y para mí es realmente difícil”, comentó Zheng. “Solo necesito mantenerme positiva todos los días, diciéndome a mí misma que siga trabajando y veamos cuándo va a llegar el resultado.

“Es un proceso realmente, realmente duro. He sufrido mucho, y he pasado por mucho dolor con cada derrota que he tenido”, añadió.

La que encendió este giro llegó el mes pasado en Toronto, cuando Zheng intentaba clasificarse para el torneo Masters 1.000 allí. Fue derrotada por Lanlana Tararudee en sets corridos, y Zheng dijo que jugó “realmente un desastre allí”.

“Mi entrenador se sentó conmigo y tuvimos una charla larga. Me dijo: ‘No puedes seguir jugando así. Necesitas un bloque de entrenamiento y volver a encontrar tu tenis’”, relató Zheng. “Lo pensé, me tomó solo cinco segundos. Dije: ‘OK, hagámoslo’”.

Fueron a la IMG Academy en Bradenton, Florida, donde Zheng contó que pasaron todo el tiempo en las canchas o en el gimnasio, trabajando 12 horas en un día.

“Fue realmente duro, pero así es como el deporte lo demuestra”, expresó Zheng. “Si no trabajas duro, no lo tienes”.

Zheng llegó a Nueva York y ganó tres partidos en la clasificación para meterse en el cuadro principal. Luego, tras dos victorias, se encontró abajo 5-0 en el tercer set contra Keys antes de borrar un punto de partido y ganar 1-6, 7-6 (3), 7-5.

Swiatek se escapó con una ventaja de 5-0 el lunes antes de que Zheng, quien dijo que al principio le costó adaptarse a volver a jugar en el estadio Arthur Ashe se recuperara para eliminar a la campeona de 2022 por 7-5, 6-3.

“Bueno, definitivamente encontró su nivel, y siento que ahora está jugando con mucha confianza después de tantas victorias seguidas”, dijo Rybakina. “Así que es muy peligrosa”.

Zheng señaló que siempre tuvo la confianza de que podía volver, y cuando no ocurrió tan rápido como esperaba, eso significó que simplemente necesitaba trabajar más duro.

Ahora se ha convertido en la primera jugadora proveniente de la clasificación en llegar a los cuartos de final en Flushing Meadows desde que Emma Raducanu ganó el título en 2021.

“Estoy realmente feliz de estar de vuelta otra vez”, dijo Zheng. “Quiero decir, si eso es lo que Dios me da, todas las derrotas de antes, estoy segura de que él me dará algo de vuelta, ¿no?”

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