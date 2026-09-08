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Jeff McNeil conecta sencillo ganador y da a los Atléticos triunfo 6-5 ante Azulejos

AZULEJOS-ATLÉTICOS
AZULEJOS-ATLÉTICOS (AP)

Jeff McNeil conectó un sencillo dentro del cuadro para impulsar la carrera de la victoria en la parte baja de la novena entrada y los Atléticos vencieron 6-5 a los Azulejos de Toronto la noche del lunes, después de desperdiciar una ventaja de cuatro carreras.

Henry Bolte conectó un jonrón y anotó tres veces como primer bate por los A’s, que han ganado cinco de seis tras una racha de cinco derrotas. El novato recibió tres bases por bolas y se robó tres bases.

El venezolano Andrés Giménez pegó un cuadrangular solitario para empatar en la novena por los Azulejos (72-73), que se mantuvieron a un juego de Cleveland por el último comodín de la Liga Americana. El mexicano Alejandro Kirk también se voló la barda, pero el estelar de Toronto, Dylan Cease, permitió cinco carreras — cuatro limpias — en cinco entradas.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP

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