Mac Allister dice que está "muy, muy triste" porque Liverpool no le ofreció nuevo contrato

El mediocampista de Liverpool Alexis Mac Allister afirma que quedó “muy, muy triste” por la decisión del club de no ofrecerle una extensión de contrato. Aun así, mantiene la esperanza de alcanzar un nuevo acuerdo.

Mac Allister, campeón de la Liga Premier con Liverpool en 2024-25, comentó que tuvo opciones para salir de Liverpool durante el receso de temporada. Sostuvo que no necesita demostrar que merece el tipo de extensión que recibieron este año sus compañeros del mediocampo Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch.

“Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual, por supuesto, me pone muy, muy triste porque creo que todos pueden ver que doy el 100% por este club de fútbol todos los días en los entrenamientos, en los partidos”, manifestó antes del debut de Liverpool en la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid el miércoles.

“Veo a Dominik y a Ryan renovando sus contratos y eso me hace muy feliz porque se lo merecen, pero al mismo tiempo me pone un poco triste que yo no haya recibido el mío. Por supuesto, todavía hay tiempo. Creo que los aficionados no tienen que preocuparse porque daré mi 100% hasta el último día que esté aquí", indicó.

“Veremos qué pasa, pero hubo opciones de irme este verano y creo que ahora mismo estoy en el club correcto y tengo la mentalidad adecuada para dar mi 100% por este club”, agregó.

El contrato de Mac Allister se extiende hasta la temporada 2027-28. Sin una extensión, podría tener más margen de maniobra para un traspaso el próximo año. De lo contrario, Liverpool se arriesgaría a perderlo sin recibir nada cuando termine su contrato.

Ganador de la Copa del Mundo en 2022, el mediocampista argentino se incorporó a Liverpool en 2023 para la última temporada de Jürgen Klopp.

“Es un período muy exitoso de mi vida y no creo que tenga que demostrar algo, pero por supuesto tengo que mostrar el nivel al que puedo rendir”, expresó.

Consultado sobre los comentarios de Mac Allister, el entrenador Andoni Iraola dio a entender que está satisfecho con el rendimiento del mediocampista en los tres partidos de la Premier que han disputado.

“Lo importante es que él quiere estar aquí. Quiere seguir aquí”, señaló Iraola antes de su primer partido europeo como técnico de Liverpool. “Lo valoro muy alto”.

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