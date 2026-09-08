Aaron Judge es activado de la lista de lesionados de 60 días por los Yankees de Nueva York

Aaron Judge fue reincorporado el lunes por la noche por los Yankees de Nueva York desde la lista de lesionados de 60 días.

El tres veces Jugador Más Valioso no juega desde el 31 de mayo debido a una fractura en una costilla derecha. Nueva York no tuvo actividad el lunes y tiene previsto iniciar una serie de tres juegos en casa el martes por la noche contra los Rockies de Colorado.

Judge viajó con los Yankees en su reciente gira por la Costa Oeste. El fin de semana pasado en San Diego, realizó prácticas de bateo en el terreno en varias ocasiones y corrió las bases mientras trabajaba para volver.

El toletero se reincorporará al roster activo de Nueva York sin pasar primero por una asignación de rehabilitación en ligas menores. Durante su ausencia, Judge manifestó que no necesitaría una etapa en las menores para estar listo.

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