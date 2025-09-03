Zac Gallen lanza 6 entradas en blanco, Diamondbacks vencen 2-0 a Rangers

Zac Gallen lanzó seis entradas sin permitir carreras en una nueva apertura de calidad y los Diamondbacks de Arizona se impusieron el miércoles 2-0 a los Rangers de Texas.

Gallen (11-13) toleró cuatro hits y ponchó a cinco sin otorgar bases por bolas.

Los Diamondbacks lograron anotar dos carreras tempranas contra el abridor de los Rangers, Jack Leiter (9-8), y su bullpen hizo el resto. Jake Woodford, el último de los cinco lanzadores de Arizona, otorgó un boleto en la novena entrada pero se acreditó su tercer salvamento.

Los Diamondbacks han ganado seis de sus últimos ocho compromisos. Texas cayó a dos juegos del último puesto que otorga un boleto de comodín para los playoffs en la Liga Americana.

Gallen ha estado sólido últimamente, después de un comienzo irregular de temporada. Ostenta un récord de 3-1 y una efectividad de 2.57 en sus últimas seis aperturas.

El derecho estuvo nuevamente afinado contra los Rangers.

Gallen dejó a corredores en las esquinas en la primera entrada y a dos más en base en los senderos en la quinta. Ha permitido cuatro carreras en 24 entradas durante sus últimas cuatro aperturas.

Leiter ganó sus dos últimas aperturas, pero rápidamente se metió en problemas contra los Diamondbacks. El venezolano Gabriel Moreno conectó un sencillo impulsor en la primera entrada y Arizona anotó otra carrera en la segunda debido a un error de fildeo del primera base Jake Burger.

La jugada errónea puso fin a la racha récord de la franquicia de los Rangers de 19 juegos consecutivos sin pifias.

Por los Rangers, los mexicanos Alejandro Osuna de 2-1, Rowdy Tállez de 1-0. El dominicano Ezequiel Durán de 4-1.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Geraldo Perdomo de 4-0, Ketel Marte de 3-0. Los venezolanos Moreno de 3-1 con una empujada, Jorge Barrosa de 1-0.