Alexander y Perdomo conectan vuelacercas para que Diamondbacks derroten 3-2 a Cerveceros

Blaze Alexander y el dominicano Geraldo Perdomo conectaron vuelacercas, Ryne Nelson limitó a Milwaukee a una carrera en seis entradas y los Diamondbacks de Arizona superaron el miércoles 3-2 a los Cerveceros, líderes de las Grandes Ligas.

Los Diamondbacks cortaron una racha de tres derrotas consecutivas.

Nelson (7-3) permitió seis hits y ponchó a tres sin otorgar bases por bolas para lograr su primera victoria desde el 19 de julio. Andrew Saalfrank consiguió los últimos cinco outs para su tercer salvamento.

Arizona tomó una ventaja de 2-1 en la sexta entrada contra Erick Fedde (4-13), con un sencillo de Perdomo y un cuadrangular de Alexander al jardín derecho. Después de estrellarse una pelota bateada de foul en un pie, Perdomo aumentó la ventaja a 3-1 en la octava entrada con un jonrón al jardín derecho contra Nick Mears.

El venezolano William Contreras conectó un jonrón por Milwaukee contra el dominicano Juan Burgos en la octava entrada.

Los Cerveceros obtuvieron dos innings de labor del abridor Aaron Ashby antes de ceder el turno a Fedde, el lanzador derecho que firmó un contrato de un año el mismo miércoles.

Por los Diamondbacks, el dominicano Perdomo de 4-2 con dos anotadas y una producida. El cubano Lourdes Gurriel de 4-0. El venezolano Ildemaro Vargas de 3-0.

Por los Cerveceros, los venezolanos Contreras de 4-1 con una anotada y una producida, Andruw monasterio de 3-2.