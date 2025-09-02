Sencillo de dos carreras de Osuna en la 10ma da triunfo 7-5 a Rangers sobre Diamondbacks

El mexicano Alejandro Osuna conectó un sencillo de dos carreras en la décima entrada, Jake Burger logró un triple crucial productor de carrera en su regreso de la lista de lesionados y los Rangers de Texas remontaron para vencer 7-5 a los Diamondbacks de Arizona el lunes, consiguiendo su sexta victoria consecutiva.

Los Rangers tenían corredores en segunda y tercera con dos outs en la décima cuando Osuna —bateando para .149 en 87 turnos esta temporada— pegó una línea que rebotó en el relevista dominicano Juan Burgos (1-1) hacia territorio de foul. Michael Helman cruzó el plato fácilmente y luego Ezequiel Durán anotó desde segunda, deslizándose por debajo del intento de toque del receptor venezolano Gabriel Moreno.

Texas está juego y medio detrás de Seattle por el último lugar como comodín de la Liga Americana.

Los Rangers estaban abajo 5-3 al entrar en la novena, pero Burger —jugando su primer partido tras perderse dos semanas por un esguince en la muñeca izquierda— bateó un triple productor de carrera con un out. El sencillo impulsor de Cody Freeman con dos fuera empató el juego.

Freeman también conectó un jonrón de dos carreras. Shawn Armstrong consiguió su sexto salvamento y Chris Martin (2-6) se llevó la victoria tras una novena entrada sin anotaciones.

El derecho de los Diamondbacks, Ryne Nelson, permitió tres carreras con cuatro imparables y una base por bolas en seis entradas. Ponchó a siete.

Los dominicanos Ketel Marte y Geraldo Perdomo de Arizona conectaron jonrones solitarios en lanzamientos consecutivos del zurdo Patrick Corbin en la primera entrada, depositando ambos en lo profundo de las gradas detrás de la barda del jardín izquierdo. Los D-backs lideraban 3-0 después de dos entradas.

Po los Rangers, el mexicano Alejandro Osuna bateó de 1-1 con dos carreras producidas; el dominicano Ezequiel Durán de 1-0 con una anotada; y el cubano Adolis García de 4-0 con una anotada.

Por los Diamondbacks, los venezolanos Gabriel Moreno bateó de 4-2 con una producida, Ildemaro Vargas de 4-0, Jorge Barrosa de 2-0; los dominicanos Gerardo Perdomo de 4-1 con una anotada y una remolcada y Ketel Marte de 5-1 con una anotada y una impulsada; y el cubano Lourdes Gurriel Jr. de 2-0.

