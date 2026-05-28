El texano Magnier gana su 3ra etapa del Giro mientras Vingegaard mantiene el liderato general

El velocista Paul Magnier, nacido en Texas, consiguió su tercera victoria del Giro de Italia en la 18ª etapa el jueves, y el líder de la general, Jonas Vingegaard, protegió su maglia rosa con tres días por disputarse.

Magnier recibió un lanzamiento ideal hacia el esprint de su compañero del Soudal Quick-Step Jasper Stuyven para terminar con dos longitudes de bicicleta de ventaja sobre Edoardo Zambanini, con otro italiano, Jonathan Milan, en el tercer puesto.

Magnier, un francés de 22 años nacido en Laredo, manifestó: “No esperaba que pasara hoy. No tenía confianza en mí esta mañana; incluso me quedé descolgado en la primera subida. No puedo estar más orgulloso de esta”.

Vingegaard llegó sin problemas en el grupo de cabeza para conservar el liderato de la general con 4 minutos y 3 segundos de ventaja sobre Felix Gall. El tercero, Thymen Arensman, está a 4:27.

Vingegaard coronó al frente la empinada subida del Muro di Ca’ del Poggio cuando faltaban unos 10 kilómetros de un recorrido de 171 kilómetros (106 millas) desde Fai della Paganella hasta Pieve di Soligo, en las montañas Dolomitas.

Un ataque de Johannes Kulset y Afonso Eulálio fue neutralizado a poco más de 1.200 metros de la meta, lo que preparó un esprint por la victoria de etapa.

La etapa del viernes es un trayecto de 151 kilómetros (94 millas) en alta montaña desde Feltre hasta Alleghe.

El Giro termina el domingo en Roma. El Giro femenino se disputa del 30 de mayo al 7 de junio.

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