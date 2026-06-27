El último día de la fase de grupos del Mundial definirá el cuadro de dieciseisavos de final

Al llegar el último día de la fase de grupos del Mundial, hay esencialmente ocho selecciones que compiten por cuatro plazas en la ronda de dieciseisavos de final.

Los coanfitriones del torneo, Estados Unidos, México y Canadá, ya avanzaron, junto con Francia, Alemania, España, Portugal, Brasil, Noruega y otros.

Estados Unidos se enfrentará a Bosnia-Herzegovina el miércoles en Santa Clara, California, mientras que Canadá viaja al sur de California para medirse con Sudáfrica el domingo.

También están programados otros duelos destacados, entre ellos Marruecos contra Países Bajos, Japón contra Brasil y Noruega ante Costa de Marfil.

El tercer lugar de un grupo no garantiza avanzar. Entran sólo los ocho mejores terceros, con desempates por diferencia de goles y tantos anotados, si es necesario.

Los equipos con cuatro puntos casi con seguridad llegarán a dieciseisavos. Bosnia-Herzegovina, Suecia, Ecuador y Paraguay ya avanzaron de esa manera.

Escocia y sus apasionados seguidores esperan que muchas cosas salgan bien para alcanzar la fase de eliminación directa en una remota aspiración con tres puntos.

Esto es lo que hay que ver el sábado:

Grupo L

Panamá vs. Inglaterra y Croacia vs. Ghana (2100 GMT): Inglaterra y Ghana avanzan con cualquier resultado que no sea una derrota por goleada y aún podrían colarse en ese escenario hipotético. Croacia pasa con una victoria o un empate, mientras Panamá ya quedó eliminado.

Grupo K

Colombia vs. Portugal y Congo vs. Uzbekistán (2330 GMT): Portugal avanza con un empate y termina primero del grupo con una victoria, mientras que Colombia ya se clasificó y continuará en la cima de su llave si vence a los lusos o empata. Congo entra con una victoria o un empate, pero queda fuera con una derrota. Uzbekistán tiene pocas probabilidades y probablemente necesita ganar por una paliza.

Grupo J

Argelia vs. Austria y Jordania vs. Argentina (0200 GMT): salvo una derrota por varios goles de Croacia ante Ghana más temprano, el ganador del Argelia-Austria avanza y el perdedor aún tiene opciones, mientras. Un empate metería a Austria y probablemente también a Argelia. Argentina ya ganó el grupo, mientras que Jordania ya quedó eliminada.

Estos son los cruces de dieciseisavos ya definidos:

Estados Unidos vs. Bosnia-Herzegovina, 1 de julio

A los estadounidenses se les frenó el impulso de dos victorias consecutivas con un tropiezo ante Turquía. Pero en la fase de eliminación directa se medirán con una Bosnia-Herzegovina que ocupa el 62do sitio del ranking de la FIFA, el clasificado europeo al Mundial con peor ubicación.

Bosnia terminó tercera del Grupo B con cuatro puntos.

La figura de Estados Unidos, Christian Pulisic, ingresó como suplente en el segundo tiempo contra Turquía. No había jugado desde que salió al descanso en el partido de la fecha inicial, una goleada sobre Paraguay por una lesión en la pantorrilla.

“Jugamos cada partido como si fuera de eliminación directa. Se vio en nuestra intensidad y en la manera en que trabajamos", afirmó el mediocampista de Estados Unidos Sebastian Berhalter, quien anotó contra Turquía. "Para nosotros, se trata de seguir haciendo lo que hemos venido haciendo”.

Sudáfrica vs. Canadá, 28 de junio

Estas naciones ya hicieron historia. Será la primera vez que ambas estén en la fase de eliminación directa de un Mundial.

Canadá avanzó como segunda del Grupo B con cuatro puntos —una victoria, un empate y una derrota—. Sudáfrica fue segunda del Grupo A, también con cuatro puntos, incluida una sorprendente victoria sobre Corea del Sur.

Brasil vs. Japón, 29 de junio

Japón avanzó como subcampeón del Grupo F con un empate 1-1 muy disputado ante Suecia, y la recompensa para los Samurais Azules es un partido de eliminación directa contra Brasil, cinco veces campeón del Mundial.

Será un cierre de ciclo para Japón, que reclutó al astro brasileño Zico en 1991 para profesionalizar la entonces nueva liga nacional del país y respaldar la exitosa candidatura de Japón para coorganizar el Mundial en 2002.

Ahora, los japoneses tienen la oportunidad de mostrar cuánto han progresado frente a un país que ha marcado el estándar.

Países Bajos vs. Marruecos, 29 de junio

Holanda ganó el Grupo F tras empatar con Japón y superar a Suecia y Túnez por un global de 8-2.

Marruecos terminó invicto para finalizar segundo del Grupo C en su búsqueda de convertirse en el primer campeón africano del Mundial. Los marroquíes arribaron a las semifinales hace cuatro años en Qatar.

Francia vs. Suecia, 30 de junio

Francia llegó como favorita del torneo y lo sigue siendo tras ganar sus tres partidos de grupo, lo que preparó un cruce contra Suecia, que obtuvo una victoria 5-1, sufrió una derrota también por 5-1 y pactó un empate.

Alemania vs. Paraguay, 29 de junio

Alemania llega a la fase de eliminación directa tras una derrota tardía igualmente sorpresiva e intrasendente que la de Estados Unidos, ya con el grupo asegurado y con poco en juego.

Alemania es clara favorita ante Paraguay, que perdió 4-1 con Estados Unidos en su debut, pero se estabilizó lo suficiente como para seguir adelante.

Australia vs. Egipto, 3 de julio

Este podría ser uno de los partidos más parejos de dieciseisavos, después de que Australia venció a Turquía, perdió con Estados Unidos y empató con Paraguay.

Egipto avanzó como segundo del Grupo G después de que un gol postrero de Irán el viernes por la noche fue anulado por fuera de juego.

Argentina vs. Cabo Verde, 3 de julio

La campeona defensora Argentina, se enfrenta al país más pequeño que se ha clasificado a la fase de eliminación directa en un Mundial. Como es de esperarse, Cabo Verde llega desfavorecido en todos los pronósticos.

Brasil vs. Japón, 29 de junio

Tras un empate inicial ante Marruecos, Brasil ganó los dos duelos siguientes por 3-0. Vinícius Júnior anotó para silenciar a los críticos y Neymar regresó de una lesión.

Japón, por su parte, suma un par de empates y una goleada 4-0 sobre Túnez hasta ahora.

Noruega vs. Costa de Marfil, 30 de junio

Noruega habría necesitado vencer a la favorita Francia para ganar el Grupo I. En su lugar, el entrenador Ståle Solbakken optó por dar descanso a Erling Haaland y a todos menos un titular.

Eso prepara un duelo contra Costa de Marfil en el estadio de los Dallas Cowboys en Arlington, Texas, el martes.

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