Yelich conecta 2 vuelacercas y los líderes Cerveceros se imponen 10-8 a Rojos

Christian Yelich aportó cuatro hits, incluidos dos jonrones, e impulsó cinco carreras por los Cerveceros de Milwaukee, quienes se sobrepusieron a un déficit de siete carreras para imponerse el viernes 10-8 sobre los Rojos de Cincinnati.

Milwaukee logró su 13ra victoria consecutiva, igualando el récord del club.

Los Rojos echaron al novato de los Cerveceros, Jacob Misiorowski —quien hacía su primera apertura desde el 28 de julio— con una séptima entrada de siete carreras para tomar una ventaja de 8-1.

Yelich conectó un jonrón al inicio de la segunda entrada contra Nick Martínez para la primera carrera de Milwaukee. Consiguió un doble impulsor en la tercera antes de que Andrew Vaughn conectara su 14º jonrón —un batazo de tres carreras.

El doble impulsor de Brice Turang redujo la diferencia a 8-6. Yelich logró un sencillo de dos carreras en la cuarta para empatar a ocho y conectó su 26º jonrón —un batazo en solitario con un out contra Scott Barlow (6-1) en la sexta— para dar la ventaja a los Cerveceros.

Brandon Lockridge se fue de 5-3 y conectó un doble contra Sam Moll con dos outs en la séptima antes de anotar en un lanzamiento descontrolado para la carrera del seguro.

Misiorowski llenó las bases con un out en la segunda entrada tras golpear a un bateador y dar dos bases por bolas. Salió después de caminar a Spencer Steer para forzar una carrera.

El dominicano Elly De La Cruz consiguió el primer hit en la entrada —un doble de dos carreras contra DL Hall para acercar a los Rojos 4-1. Cuatro sencillos consecutivos aumentaron la ventaja a 8-1.

Por los Cerveceros, el venezolano William Contreras de 5-1 con una anotada. El dominicano Steward Berroa de 4-0.

Por los Rojos, los dominicanos De la Cruz de 5-1 con una anotada y dos producidas, Miguel Andujar de 4-2 con una anotada y una remolcada, Noelvi Marte de 4-1 con una producida.