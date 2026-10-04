Yankees confían en Cam Schlittler para igualar la serie ante los Rays

Cam Schlittler probablemente ganará el Premio Cy Young de la Liga Americana y ya es uno de los favoritos de la afición en Nueva York después de decir que quiere ser un “Yankee para siempre”.

Pero ahora lo único que importa ahora es vencer el lunes a los Rays de Tampa Bay.

Los Yankees están abajo 1-0 en la Serie Divisional de la Liga Americana, al mejor de cinco, después de que Drew Rasmussen dominó a una alineación sin Aaron Judge para ganar el sábado 1-0. Nueva York conectó su primer hit hasta que Austin Wells pegó un doble con dos outs en la octava entrada y fue puesto out al intentar convertirlo en triple.

Así que la presión recae sobre Schlittler, de 25 años, para responder en el Juego 2 con una alineación joven que incluye a Ben Rice, Spencer Jones y George Lombard Jr.

“Ben aportó mucho el año pasado, yo apenas estaba aprendiendo lo básico, y Spencer sube y George también; han aprovechado su oportunidad y han sido increíbles desde que llegaron aquí. Así que es emocionante verlo". admitió Schlittler.

“Creo que la capacidad de adaptarse, jugar bajo presión, trabajar duro. Esos muchachos trabajan duro. Yo diría que yo trabajo duro. Así que el objetivo es ser un Yankee para siempre cuando te reclutan. Sé que los muchachos están decididos a alcanzar ese objetivo final, y lo toman día a día y van a poner el trabajo para tener éxito en el terreno”.

Schlittler terminó 14-6 con la mejor efectividad de la Liga Americana de 1.95, ponchando a 239 en 193 2/3 entradas a lo largo de 33 aperturas. Lanzó 6 1/3 entradas en blanco, permitió dos hits y ponchó a 10 en una victoria 9-0 contra Boston en el Juego 1 de la serie de Comodines. Schlittler subestimó a los aficionados de los Rays en el peculiar Tropicana Field.

“No diría que aquí haya realmente demasiada afición visitante”, señaló horas antes del primer juego de la serie. “Espero que haya muchos aficionados de los Yankees. En cierto modo, hasta cierto punto, es como jugar en casa. Siento que los muchachos están emocionados de tener ese ambiente aquí”.

En cambio, 40.542 aficionados llenaron el estadio y electrizaron el Trop ahogando a los aficionados de los Yankees y abucheando al rival. El mánager de los Rays, Kevin Cash, lo calificó como el mejor ruido de estadio que ha presenciado.

Tampa Bay enviará al dominicano Freddy Peralta al montículo contra los Yankees, con la mira puesta en tomar ventaja de 2-0 en la serie. Peralta tuvo marca de 5-2 con efectividad de 3.25 en 10 aperturas con Tampa Bay después de ser adquirido de los Mets antes de la fecha límite de cambios. Tuvo dificultades en su primera temporada en Nueva York, con 5-9 y efectividad de 4.99 en 22 aperturas.

“Obviamente, no estaba en el lugar en el que quería estar cuando hablo de, por ejemplo, cómo estaban mis números allá”; expresó Peralta. “Pero esto es béisbol. Todo cambió cuando me traspasaron. Ya lo dije antes: aquí me han tratado como a un rey, y me siento muy bien con eso. Aquí están trabajando conmigo muy bien”.

Peralta atribuyó su repunte al coach de pitcheo Kyle Snyder.

“La información y la manera en que se comunicó conmigo, fue la forma correcta de hacerlo”.

¿Rodón o Fried en el Juego 3?

Max Fried lanzó seis entradas de tres hits y una carrera en el Juego 2 contra los Medias Rojas y está en posición de abrir el Juego 3 en el Yankee Stadium la noche del miércoles. Carlos Rodón tiró ocho entradas sin permitir carreras, aceptando apenas tres hits, en su salida más reciente contra los Rays el 22 de septiembre.

“Será uno u otro. Todavía estamos trabajando en eso", indicó el mánager de los Yankees Aaron Boone. “Depende quizá un poco de cómo se desarrollen estos juegos y de cómo queramos tener disponibles a los muchachos”.

El derecho All-Star Nick Martinez (15-6, 3.10 de efectividad) probablemente abrirá el Juego 3 por los Rays.

Actualización sobre Judge

Judge, quien quedó fuera del roster mientras intenta volver tras una lesión en la pantorrilla que lo ha marginado desde el 16 de septiembre, reanudó las carreras el domingo cuando los Yankees entrenaron en su sede de pretemporada —George Steinbrenner Field— al otro lado de la bahía en Tampa.

“Ayer no corrió. Tenía descanso de correr, así que sé que hoy vuelve a correr”, explicó Boone. “Creo que haremos algo en vivo. Así que es otro día de trabajo, tratando de sumar otro buen día y, obviamente, seguir sanando”.

El tres veces MVP de la Liga Americana estuvo limitado a 66 juegos esta temporada después de perderse algunos meses por una costilla fracturada.

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