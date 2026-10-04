Colts vencen 30-13 en Londres a los Commanders que perdieron a Mariota en el primer periodo

Jonathan Taylor corrió para dos touchdowns y el quarterback Daniel Jones anotó otro por tierra en la victoria el domingo 30-13 de los Colts de Indianapolis ante Washington después de que los Commanders perdieran a otro quarterback por lesión en el Tottenham Hotspur Stadium en Londres.

Marcus Mariota, quien fue titular en lugar del lesionado Jayden Daniels, salió del partido después de la segunda serie ofensiva de Washington debido a una lesión de rodilla. El veterano quarterback fue capturado y no regresó por los Commanders (1-3).

El quarterback novato de tercer equipo Athan Kaliakmanis lanzó su primer pase de touchdown en la NFL para recortar la ventaja de Indy a 17-13 en el tercer cuarto, pero los Colts (2-2) respondieron con un gol de campo de 52 yardas de Spencer Shrader y una carrera de 4 yardas de Jones al inicio del cuarto periodo.

Taylor corrió para 95 yardas en 20 acarreos, mientras los Colts superaron dos pérdidas de balón de Jones, quien completó 19 de 34 pases para 134 yardas, con una intercepción y un balón suelto.

Kaliakmanis completó 15 de 33 pases para 186 yardas, con un touchdown y la intercepción.

Los Colts ganaban 10-6 al descanso tras el primer touchdown de Taylor en una carrera de 5 yardas —que celebró fingiendo que bebía té— y luego un gol de campo de 48 yardas de Shrader.

Los Commanders no lograron capitalizar dos oportunidades en la zona roja en el primer cuarto y se conformaron con goles de campo.

La asistencia fue de 60.907 para el 13er partido de la NFL disputado en Tottenham. La liga tuvo que reducir recientemente los precios de los boletos restantes a 79 libras (105 dólares), incluidos algunos asientos de gama alta. La asistencia nunca ha sido de menos de 60.000 personas. El recinto abrió en 2019 y cuenta con un campo de la NFL debajo del césped retráctil de fútbol del equipo de la Liga Premier.

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