El joven Sullivan y Estados Unidos golean 3-0 a un errático México en partido amistoso

Cavan Sullivan se convirtió en el anotador más joven en la historia de la selección de Estados Unidos, que se aprovechó de un México convertido en una comedia de errores para golearlo el sábado 3-0 en un amistoso que fue el 80º partido entre las dos selecciones norteamericanas.

Con 17 años y cinco días, Sullivan anotó a los 62 minutos, al capitalizar un yerro infantil del arquero Raúl Rangel. El “Tala” envió un pase negligente apenas fuera de su área, para que Sullivan lo interceptara y elevara con atrevimiento su disparo por encima del guardameta mexicano para hacer el 2-0.

El joven atacante del Union de Filadelfia corrió a toda velocidad hacia una esquina del campo, donde fue rodeado por sus compañeros para el festejo.

El también adolescente Julian Hall añadió otro tanto por la selección estadounidense, cuyo entrenador argentino Mauricio Pochettino abrazó efusivamente a Sullivan unos minutos después de su tanto, cuando fue sustituido.

Rangel falló también a los 28 minutos, cuando no atinó a desviar con el pie un centro de Gio Reyna, lo que derivó en un gol sencillo para Hall, de 18 años, quien usó el pie derecho para empujar el balón a la red a corta distancia y dar a los anfitriones la ventaja de 1-0. Fue su tercer gol internacional en el mismo número de partidos.

Hall —quien también marcó contra Perú y Chile la semana pasada— juega para los Red Bulls de Nueva York.

Malik Tillman cerró la cuenta con un gol a los 84, al colocar el balón en el ángulo superior izquierdo. En vez de atacar el balón en un pase retrasado, el zaguero Diego Campillo lo dejó pasar para que el delantero del Bayer Leverkusen controlara y definiera.

México se quedó con 10 hombres durante más de 20 minutos del segundo tiempo. Mateo Chávez fue expulsado a los 67 tras cometer una dura falta sobre Yunus Musah y luego golpear a Sebastian Berhalter en la cara con ambas manos cuando el mediocampista de Estados Unidos lo encaró.

Los aficionados de México fueron mayoría el sábado, aunque el partido se disputó en el State Farm Stadium de Arizona. El Tri fue claro controlador de las acciones durante los primeros 20 minutos, pero Estados Unidos fue asentándose poco a poco.

Después, los errores hundieron a los dirigidos por Rafael Márquez.

Fue el primer enfrentamiento entre los rivales desde que México venció a Estados Unidos 2-1 en la final de la Copa Oro de 2025.

Márquez perdió su primer partido como técnico. A sus 47 años, fue ascendido al cargo principal en septiembre tras desempeñarse como asistente de Javier Aguirre desde agosto de 2024 hasta la derrota de México ante Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo este verano.

El exzaguero del Barcelona tiene mucha historia contra Estados Unidos como jugador entre 1997 y 2018, y es recordado por haber recibido una tarjeta roja en 2002 tras propinar intencionalmente un cabezazo al jugador estadounidense Cobi Jones.

Pochettino nombró capitán al mediocampista Tyler Adams el viernes. Fue la 61ª aparición internacional de Adams, cifra que está empatada con la del defensor Antonee Robinson como la mayor del plantel actual.

Diego Kochen mantuvo su arco en cero en su primer duelo internacional como portero titular de los estadounidenses. El jugador de 20 años actualmente juega como profesional en la liga danesa con el Lyngby, a préstamo del Barcelona.

Kochen realizó una atajada impresionante a los 57 minutos, al desviar por encima del travesaño un potente disparo de Roberto Alvarado.

Los estadounidenses venían de dos victorias contundentes la semana pasada, al derrotar a Perú por 4-1 y a Chile por 4-2. México había registrado un par de empates 1-1 ante Perú y Colombia.

La larga serie entre ambos países se remonta a 1934. México ha ganado 38 veces, Estados Unidos ha ganado 25 y los equipos han empatado 17 veces.

México enfrenta a Chile el martes en Los Ángeles. Estados Unidos recibe a Canadá ese mismo día en St. Paul, Minnesota.

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