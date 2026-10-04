Saquon Barkley abandona juego de los Eagles ante Rams con aparente lesión de isquiotibial

El corredor Saquon Barkley estaba en duda para regresar después de que salió del partido del domingo de los Eagles de Filadelfia contra los Rams de Los Ángeles en el primer cuarto con una aparente lesión en el tendón de la corva.

Barkley se lesionó en una carrera de 6 yardas en el primer cuarto y cojeó hasta la banda de los Eagles. Barkley se sujetó el tendón de la corva derecho, mientras los preparadores físicos lo acompañaban hasta la carpa azul.

Barkley caminó hacia el vestuario después de que lo revisaron.

Barkley acumulaba 174 yardas por tierra en los primeros tres partidos.

La ausencia de Barkley sería otro contratiempo para un equipo de los Eagles que jugó el domingo sin seis titulares.

El liniero ofensivo Lane Johnson fue descartado a última hora por motivos personales. Los Eagles ya habían descartado al receptor abierto DeVonta Smith por una lesión en el tendón de la corva y al apoyador Zack Baun, quien tiene una conmoción cerebral y además se perdió los entrenamientos esta semana.

El ala cerrada Dallas Goedert, el guardia izquierdo Landon Dickerson y el safety Marcus Epps también se quedaron fuera por lesiones.

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