Yandy Díaz garantiza que los Rays ganarán el Juego 6 y los Guardianes no se inmutan

El cubano Yandy Díaz, garantizó que los Rays de Tampa Bay ganarán el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, pero sus predicciones no se convirtieron en material para colgar en el vestuario.

Los Rays lideran 3-2 a los Guardianes de Cleveland en la serie al mejor de siete y tienen la oportunidad de ganar la serie el lunes por la noche para avanzar a la Serie Mundial por tercera vez en las 29 temporadas de la franquicia.

A Díaz, que conectó tres hits en la victoria 3-1 del domingo, le preguntaron después de ese juego cómo veía la oportunidad de volver a la Serie Mundial.

“Es una gran oportunidad. Todos estamos pensando en eso”, afirmó Díaz a través de un intérprete. “Pero todo termina (el lunes). Vamos a ganar (el lunes)”.

No fue exactamente como cuando Joe Namath garantizó que los Jets de Nueva York ganarían el Super Bowl 3.

El mánager de los Guardianes, Stephen Vogt, ni siquiera sabía que Díaz había hecho esos comentarios.

“¿Hizo eso? ¿Dijo eso? Literalmente no tengo idea de qué estás hablando”, aseguró el mánager el lunes. “Estoy seguro de que nuestros muchachos lo vieron y lo saben”.

Consultado sobre si los comentarios motivan más o si se han exagerado, Vogt señaló aseguró que “probablemente en algún punto intermedio”.

“Lo que me encanta de nuestros muchachos es que nos preocupamos por nosotros, nos enfocamos en nosotros. Si eso les da a nuestros muchachos un poco más de motivación, genial”.

Los Guardianes están al borde de la eliminación. Eso es motivación suficiente. Ganaron tres juegos seguidos después de colocarse en desventaja de 0-2 en la serie divisional ante los Medias Blancas de Chicago.

“Todos somos competidores. Sería un poco preocupante si no te sintieras así”, comentó Steven Kwan, jardinero izquierdo de los Guardians. “Nosotros también creemos que vamos a ganar el juego. Pero él está confiado, nosotros estamos confiados. Ojalá esté equivocado. Ojalá podamos salir con la victoria hoy”.

Díaz, de 35 años, comenzó su carrera en las Grandes Ligas con Cleveland en 2017 y se unió a los Rays en 2019. Los ayudó a llegar a la Serie Mundial en 2020, cuando perdieron en seis juegos ante los Dodgers.

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