El pívot de los Pistons de Detroit Jalen Duren dio un paso importante hacia su regreso tras una lesión, al entrenar con el equipo el martes, un día antes de comenzar una asignación de rehabilitación.

Duren se distendió el isquiotibial derecho el 23 de octubre, en el segundo partido de Detroit.

El entrenador de los Pistons, J.B. Bickerstaff, señaló que Duren participó en el entrenamiento con el equipo antes del partido del martes contra Orlando. Pero el pívot elegido al Juego de Estrellas se perdió su 15.º partido consecutivo antes de salir el miércoles para una asignación de rehabilitación con la filial de la G League de la organización, el Motor City Cruise.

“Sabemos lo que significa para nuestro equipo”, manifestó Bickerstaff. “Cómo puede influir en nosotros de manera positiva, no sólo con lo físico, sino con el espíritu y la parte mental”.

Duren ayudó a los Pistons a llegar a los playoffs de la Conferencia Este la temporada pasada, con un promedio récord en su carrera, de 19,5 puntos.

Tras disputar todos los partidos salvo dos sin Duren esta temporada, Detroit arrancó con marca de 10-6, empatado en el quinto puesto de la conferencia. El alero de tercer año Ausar Thompson ha contribuido a cubrir el vacío dejado por la ausencia de Duren y ha liderado al equipo con un promedio de 8,6 rebotes. El base Cade Cunningham encabeza al club en anotación, con un promedio de 24,2 puntos.

Bickerstaff comentó que espera con ganas el regreso de Duren.

“Es un ancla para nosotros en ambos lados de la cancha”, afirmó. “Con su capacidad de tener el balón en sus manos, puede generar para sí mismo y generar para los demás”.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes