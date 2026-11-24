Ben Roethlisberger y Rob Gronkowski están entre los jugadores elegibles por primera vez que han avanzado en el proceso de votación para la Clase 2027 del Salón de la Fama del fútbol americano profesional.

Adrian Peterson, Antonio Brown y Richard Sherman también avanzaron en su primer año de elegibilidad.

Un total de 52 jugadores han llegado a esta etapa, incluidos Ken Anderson y Eli Manning. El comité de selección del Salón de la Fama reducirá la lista a 25 candidatos dentro de dos semanas.

Roethlisberger llevó a los Steelers de Pittsburgh a dos títulos del Super Bowl y sumó seis Pro Bowls en una carrera de 18 años (2004-2021). Manning condujo a los Giants de Nueva York dos victorias del Super Bowl sobre Tom Brady y los Patriots de Nueva Inglaterra y sumó cuatro Pro Bowls en una carrera de 16 años (2004-2019). Anderson fue elegido cuatro veces al Pro Bowl y fue el Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL de AP en 1981, en una carrera de 16 años con los Bengals de Cincinnati que terminó en 1986. Llevó a los Bengals a un campeonato de la AFC.

Roethlisberger, Anderson y Manning son los únicos tres quarterbacks en la lista de 52 jugadores.

Por posición, la lista incluye:

Linemen ofensivos: Willie Anderson, Lomas Brown, Jahri Evans, Joe Jacoby, Nick Mangold, Logan Mankins, Maurkice Pouncey, Richmond Webb, Steve Wisniewski, Marshal Yanda.

Corredores: Peterson, Shaun Alexander, Frank Gore, Marshawn Lynch, LeSean McCoy, Fred Taylor, Ricky Watters.

Receptores: Brown, Anquan Boldin, Torry Holt, Billy “White Shoes” Johnson, Steve Smith Sr., Otis Taylor, Hines Ward, Reggie Wayne.

Tight ends: Gronkowski, Jason Witten.

Defensivos profundos: Sherman, Rodney Harrison, Lester Hayes, Albert Lewis, Eddie Meador, Earl Thomas III, Everson Walls, Darren Woodson.

Linemen defensivos: John Abraham, Geno Atkins, L.C. Greenwood, Jim Marshall, Robert Mathis, Haloti Ngata, Vince Wilfork, Kevin Williams.

Linebackers: Maxie Baughan, London Fletcher, James Harrison, Karl Mecklenburg, Tommy Nobis, Terrell Suggs.

El subcomité de entrenadores seleccionó a Bill Belichick como su candidato para la Clase de 2027 la semana pasada, mientras que el subcomité de colaboradores eligió a Robert Kraft, propietario de los Patriots.

La lista de jugadores finalmente se reducirá a 13 para unirse a Belichick y Kraft en la papeleta en la reunión anual de selección del Salón de la Fama previa al Super Bowl.

Un panel de selección de 25 personas reducirá la lista de candidatos de 15 a 10 y luego a siete. Después, los seleccionadores podrán votar por seis de los siete. Cualquier candidato que reciba el 80% de aprobación sería elegido para la Clase de 2027.

La Clase de 2027 del Salón de la Fama se anunciará en la gala “NFL Honors” en Los Ángeles en febrero y será exaltada el próximo agosto en Canton, Ohio.

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