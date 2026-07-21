Hit de Grissom y pelotazo a Adell dan a Angelinos triunfo 3-2 ante Cardenales

Vaughn Grissom impulsó la carrera del empate con un doble con un out en la novena entrada y Jo Adell recibió un pelotazo con las bases llenas para darle a los Angelinos de Los Ángeles una victoria de remontada la noche del lunes por 3-2 sobre los Cardenales de San Luis.

Nolan Schanuel, que batea para .367 desde el 21 de junio, encendió el repunte tardío con un sencillo con un out ante el cerrador All-Star Riley O’Brien, quien está empatado en el liderato de la Liga Nacional con 25 salvamentos.

El cubano Jorge Soler recibió un pelotazo y Grissom conectó una línea contra la pared del jardín derecho que eludió a Jordan Walker, que saltó para intentar atraparla. El corredor emergente venezolano Oswald Peraza anotó desde la segunda base y el corredor emergente dominicano Jose Siri llegó a tercera.

Josh Lowe recibió una base por bolas intencional para llenar las bases. Adell, que conectó un jonrón en la tercera entrada, vio tres bolas consecutivas de O’Brien (3-4) antes de ser golpeado por el siguiente lanzamiento, lo que forzó la carrera de la victoria.

El relevista dominicano de los Angelinos José Fermin (3-1) ponchó a dos en una novena entrada sin carreras.

El abridor de los Angelinos, también de República Dominicana, José Soriano lanzó su mejor juego desde principios de mayo, al permitir dos carreras y cuatro hits en siete entradas, con siete ponches y una base por bolas.

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