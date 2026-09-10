Witt pega jonrón y Reales vencen 5-2 a Diamondbacks

Bobby Witt Jr. conectó un jonrón de tres carreras en la quinta entrada y los Reales de Kansas City vencieron el miércoles 5-2 a los Diamondbacks de Arizona en un encuentro cuyo inicio se retrasó 50 minutos por la lluvia.

La racha de victorias de los Diamondbacks se cortó en cuatro y quedaron a medio juego de San Diego en la puja por el tercer comodín de la Liga Nacional.

Fue la tercera serie consecutiva en la que los Reales ganaron el último juego para evitar la barrida.

Daniel Lynch (5-5) se acreditó la victoria, la primera desde que pasó a la rotación de abridores a inicios de agosto. Permitió dos carreras con cuatro hits en cinco entradas. Nate Pearson logró su cuarto salvamento.

Michael Soroka (8-5) cargó con la derrota como relevista, al permitir tres carreras en cuatro entradas.

Los Reales anotaron una carrera sucia en la segunda entrada. John Rave y Kyle Isbel conectaron sencillos con dos outs.

Rave se robó la tercera base y el tiro del receptor James McCann se fue al jardín izquierdo. Ello permitió que Rave anotara.

Fue la primera vez en la serie que los Diamondbacks estuvieron abajo en la pizarra.

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