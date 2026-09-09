Machado y Campusano guían a Padres a triunfo 5-4 ante Nacionales para seguir en la lucha por comodín

Manny Machado empató el duelo con un sencillo de dos anotaciones en la octava entrada, su compatriota dominicano Luis Campusano impulsó la carrera de la ventaja y los Padres de San Diego remontaron para vencer el martes 5-4 a los Nacionales de Washington.

San Diego, que perdía 3-0 en la séptima y 4-1 en la octava, se mantuvo a medio juego de Arizona por el último boleto de comodín de la Liga Nacional.

Los Diamondbacks ganaron 5-3 en Kansas City en 11 entradas.

Washington (67-80) perdió por sexta vez consecutiva y cayó al último lugar del Este de la Liga Nacional, a un juego de los Mets de Nueva York.

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