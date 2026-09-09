Triple productor de Gurriel en la 11ma da a Diamondbacks triunfo 5-3 ante Reales

Lourdes Gurriel Jr. conectó un triple impulsor en la 11.ª entrada, Corbin Burnes regresó tras una recuperación de 15 meses por una cirugía Tommy John, y los Diamondbacks de Arizona se impusieron el martes 5-3 sobre los Reales de Kansas City en 11 entradas.

Ryan Waldschmidt colocó al venezolano Ildemaro Vargas en la antesala con un toque de sacrificio para abrir la entrada. El cubano Gurriel remolcó a Vargas después de que el puertorriqueño Matthew Lugo falló una atrapada entre el jardín derecho y el central.

La jugada se anotó como triple.

El dominicano Ketel Marte añadió una carrera de seguro en la 11.ª con un elevado de sacrificio, y Ryan Walston (1-0) consiguió su primera victoria en las Grandes Ligas y el salvamento al trabajar dos entradas.

Burnes, quien lanzó tres entradas y efectuó 57 pitcheos en su primera apertura desde junio de 2025, ponchó a dos y permitió dos hits y dos bases por bolas.

El juego se mantuvo sin anotaciones hasta la octava, cuando el dominicano Perdomo conectó un elevado de sacrificio para impulsar la primera carrera del partido. Tim Tawa agregó un jonrón solitario en la novena, su décimo.

Anthony Gose (1-1) cargó con la derrota. _____

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