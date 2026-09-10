Merrill pega 2 jonrones e impulsa 6 carreras en triunfo de Padres, 9-2 sobre Nacionales

Jackson Merrill conectó dos vuelacercas, estableció la mejor marca de su carrera con seis impulsadas y se quedó a un doble de completar el ciclo, para ayudar el miércoles a los Padres de San Diego en un triunfo 9-2 sobre los Nacionales de Washington.

La temperatura alcanzó su punto más alto al primer lanzamiento en la historia de Petco Park, con 35 grados Celsius. El récord anterior era de 33,8, impuesto el 10 de septiembre de 2015, en un juego contra los Rockies de Colorado.

El Petco Park se inauguró en 2004.

Merrill igualó el máximo número en su carrera con 24 jonrones. Es el tercer jugador de los Padres con un triple y dos jonrones en el mismo juego.

Los Padres barrieron la serie de tres juegos y llevan una racha de cuatro victorias consecutivas mientras pelean con Arizona por el último comodín de la Liga Nacional.

Kyle Hart (1-3) se llevó la victoria con 2 1/3 entradas en blanco.

Los Nacionales han perdido siete juegos consecutivos. Washington tiene el peor récord de las Grandes Ligas con 13-29 desde el 27 de julio.

El abridor de los Nacionales, Jackson Kent (1-4), cargó con la derrota.

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