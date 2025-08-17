Wheeler, as de los Filis presenta coágulo en el brazo derecho y va 15 días a lista de lesionados

Los Filis de Filadelfia colocaron al lanzador estelar Zack Wheeler en la lista de lesionados de 15 días el sábado, debido a un coágulo en el brazo derecho.

Dave Dombrowski, el presidente de operaciones deportivas de los Filis, dijo después de una derrota por 2-0 en Washington que a Wheeler se le había diagnosticado un "coágulo de sangre en la extremidad superior derecha".

“No hay mucho que podamos decir al respecto en este momento”, expresó Dombrowski, quien elogió a los médicos por encontrar el coágulo. “Podría haber sido una situación mucho más complicada de lo que es”.

Paul Buchheit, el jefe de entrenadores atléticos de los Filis, comentó que Wheeler se había estado sintiendo mejor después de un dolor en el hombro derecho que le hizo posponer una apertura a principios de este mes. Pero eso cambió el viernes.

“Sentía un poco de pesadez", dijo Buchheit. "Así que los médicos aquí fueron excelentes al ayudar en el diagnóstico y acelerarlo esta mañana".

Buchheit descartó que la condición actual de Wheeler tuviera algo que ver con el problema de rigidez anterior. Dijo que hay una amplia variedad de tratamientos disponibles, pero se negó a entrar en detalles.

Dombrowski indicó que Wheeler sería evaluado más a fondo en Filadelfia.

Wheeler lanzó para los líderes de la División Este de la Liga Nacional el viernes y se limitó a cinco entradas por segunda apertura consecutiva. El lanzador derecho permitió dos carreras y cuatro hits en Washington.

Wheeler, de 35 años y quien fue seleccionado para su tercer Juego de Estrellas el mes pasado, tiene un récord de 10-5 con una efectividad de 2.71 en 24 aperturas esta temporada. Acumula un total de 195 ponches en 149 innings y dos tercios, el más alto de las Grandes Ligas. Ha lanzado al menos 192 entradas en tres de las últimas cuatro temporadas.

El toletero de los Filis, Kyle Schwarber, dijo que lo más importante es que Wheeler recupere su salud.

“Es una situación aterradora, ¿verdad? ... Solo queremos que regrese aquí y escuchar de él”, comentó Schwarber. "Esperemos que no sea demasiado grave. Que regrese aquí y se recupere.

Los Filis activarán al lanzador derecho Aaron Nola de la lista de lesionados para abrir el domingo contra los Nacionales. Filadelfia planeaba pasar a una rotación de seis hombres con el regreso de Nola, pero en su lugar se mantendrá con un enfoque convencional de cinco lanzadores.

_____

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.