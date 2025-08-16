Los Commanders activan a Terry McLaurin mientras continúan negociaciones de contrato

Los Commanders de Washington activaron el sábado a Terry McLaurin de la lista de físicamente incapaces de desempeñarse, en medio de las persistentes conversaciones sobre la extensión de contrato con el receptor All-Pro.

McLaurin, quien inicia el último año de un contrato de tres años y 68,2 millones de dólares que firmó en 2022, se presentó con el equipo el 27 de julio después de ausentarse los primeros cuatro días del campamento de entrenamiento y del minicampamento obligatorio de junio. Así pasó de huelga en una presencia sin participación, pero no necesariamente aceleró las conversaciones de extensión ni ha devuelto a McLaurin a la práctica. El equipo colocó a su principal objetivo en la lista PUP con una lesión en el tobillo, y McLaurin solicitó un intercambio el 31 de julio.

McLaurin y el quarterback novato Jayden Daniels impulsaron una ofensiva que se ubicó en el quinto lugar en puntos anotados la campaña anterior y llevaron a los Commanders a un récord de 12-5 en la temporada regular y a la primera aparición del equipo en el juego de campeonato de la NFC desde 1991. Pero el equipo no han podido construir sobre ese éxito en el campamento antes de iniciar la temporada el siete de septiembre contra los Giants de Nueva York. Otros tres titulares ofensivos se han perdido tiempo significativo debido a lesiones.

La activación se produce un día después de que el coordinador ofensivo Kliff Kingsbury expresara su deseo de trabajar con una alineación completa.

“Necesitamos empezar a tener a esos muchachos, cuando estén disponibles ahí afuera”, afirmó Kingsbury.

