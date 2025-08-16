Trevor Story conecta un jonrón de tres carreras y Medias Rojas vencen 7-5 a Marlins

Trevor Story conectó un jonrón de tres carreras, y los Medias Rojas de Boston resistieron el sábado para vencer 7-5 a los Marlins de Miami.

Roman Anthony y Alex Bregman, los dos primeros bateadores de Boston, tuvieron cada uno dos hits mientras los Medias Rojas mejoraron a 41-22 en el Fenway Park. El dominicano Brayan Bello (9-6) permitió dos carreras y cuatro hits en seis 1/3 entradas.

Masataka Yoshida conectó un sencillo de dos carreras en la primera entrada, y los Medias Rojas añadieron cuatro carreras más en la tercera. El sencillo impulsor de Bregman puso el marcador 7-0 en la cuarta.

El dominicano IAgustín Ramírez y Troy Johnston conectaron jonrones para Miami, que perdió por séptima vez en ocho juegos. Cal Quantrill (4-10) fue castigado con siete carreras y ocho hits en tres 2/3 entradas.

Los Marlins se recuperaron en la novena contra Isaiah Campbell. El dominicano Heriberto Hernández conectó un sencillo impulsor con dos outs y anotó con el triple de Eric Wagaman. Derek Hill añadió un sencillo impulsor de carrera.

El cubano Aroldis Chapman logró su salvamento 22.

Por los Marlins, el dominicano Otto Lopez de 4-1.

Por los Medias Rojas, el mexicoamericano Jarren Duran de 2-1 con una anotada y una producida.

