Novato Cavalli logra su 1ra victoria en Grandes Ligas y Nacionales se imponen 2-0 a Filis

Cade Cavalli consiguió su primera victoria en las Grandes Ligas, James Wood conectó un doble de dos carreras, y los Nacionales de Washington derrotaron el sábado 2-0 a los Filis de Filadelfia.

Cavalli ponchó a cinco y dispersó siete hits a lo largo de siete entradas por Washington. Los Nacionales, que ocupan el último lugar, han ganado tres de cuatro.

Trea Turner logró tres hits por Filadelfia, líder de la División Este de la Liga Nacional, que fue blanqueado por octava vez esta temporada y perdió por cuarta ocasión en cinco juegos.

Cavalli (1-0) fue la selección de primera ronda de Washington en el draft amateur de 2020 y debutó en agosto de 2022. Sólo hizo una apertura con los Nacionales debido a una lesión de hombro, y no regresó a las mayores sino hasta el 6 de agosto, después de someterse a una cirugía Tommy John en 2023.

En su tercera apertura con Washington esta temporada, Cavalli sólo permitió que un corredor llegara a tercera. El derecho de 27 años retiró a los últimos ocho bateadores que enfrentó y necesitó solo 90 lanzamientos para cumplir con la salida más larga de su carrera.

Washington no pasó de segunda base contra el abridor de los Filis Taijuan Walker (4-6) sino hasta la quinta entrada, cuando Dylan Crews recibió una base por bolas y avanzó a tercera con un sencillo de Brady House. Ambos corredores anotaron cuando Wood conectó un doble al hueco en el jardín derecho y el central.

José Ferrer lanzó dos innings para su segundo salvamento. Después de que J.T. Realmuto conectó un sencillo con un out en la novena y avanzó a segunda por un error de Wood, el lanzador dominicano logró que Brandon Marsh bateara un rodado para retirrlo apenas con un pitcheo.

Luego ponchó a Harrison Bader para finalizar el juego.

Por los Filis, el panameño Edmundo Sosa de 3-1.