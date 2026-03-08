Werder Bremen vence 4-1 a Union Berlin y sale de la zona de descenso de la Bundesliga

El adolescente Patrice Čović marcó su primer gol en la Bundesliga el domingo, y el Werder Bremen salió de la zona de descenso al vencer 4-1 como visitante al Unión de Berlin, que se quedó con 10 hombres.

Čović, de 18 años y formado en las categorías juveniles del Hertha Berlin, ingresó en el tiempo añadido con el partido ya resuelto y anotó con una definición sencilla dos minutos después.

Puede ser que incluso los aficionados del Hertha Berlín celebraran el gol. El padre de Čović, Ante Čović, lo entrenó en equipos juveniles y también dirigió al primer equipo durante un periodo turbulento en 2019, antes de ser reemplazado por Jürgen Klinsmann. Hertha está ahora en la segunda división.

Bremen ganó su segundo partido consecutivo por primera vez esta temporada, después de que el nuevo entrenador Daniel Thioune comenzara con tres derrotas. El triunfo elevó al equipo tres puestos, hasta el 13er, a solo tres puntos del Unión, que tiene apenas una victoria en 2026.

El Unión de Berlín, con sede en Köpenick, empezó bien con un penal tempranero convertido por Derrick Köhn contra su exclub.

Pero el partido cambió un minuto después, cuando Andras Schäfer vio la tarjeta roja por una falta sobre el pie de Jens Stage. No hubo intervención del VAR, aunque una amarilla parecía más apropiada.

Bremen tuvo dos buenas ocasiones antes de que Olivier Deman empatara con un remate brillante a la escuadra superior izquierda en el minuto 31, cuatro minutos antes de que Stage pusiera a Bremen en ventaja con un cabezazo.

Thioune hizo dos cambios en el descanso, retirando a jugadores que ya habían sido amonestados, y su equipo estrelló un balón en el poste al inicio del segundo tiempo y siguió presionando.

Marco Grüll puso el 3-1 para Bremen a los 66 minutos y Čović le dio el toque final.

Eintracht Frankfurt empató 0-0 en St. Pauli en el partido temprano, en el que la fortuna sonrió a los visitantes, ya que St. Pauli estrelló el balón en el poste dos veces en la primera mitad.

El punto no fue suficiente para mantener a St. Pauli fuera de la zona de descenso, ya que la victoria de Bremen significó que saltó por encima de Colonia, Mainz y St. Pauli.

