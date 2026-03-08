El liniero ofensivo Sean Rhyan acuerda una extensión con los Packers, confrima fuente AP

El liniero ofensivo de los Green Bay Packers, Sean Rhyan, llegó a un acuerdo para extender su contrato por tres años y 33 millones de dólares, con un valor máximo de 39 millones de dólares y un bono por firmar de 11 millones, según una persona familiarizada con la situación.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los Packers aún no han anunciado la extensión.

Este movimiento se produce justo antes de que Rhyan ingresara a la agencia libre sin restricciones. La selección de tercera ronda de 2022 procedente de UCLA ha sido titular en 28 partidos de temporada regular y dos de playoffs con los Packers durante los últimos dos años.

Rhyan comenzó la temporada 2025 como guard derecho titular de Green Bay, y luego empezó a alternarse con Jordan Morgan en esa posición antes de pasar a jugar como centro después de que Elgton Jenkins sufriera una lesión de tobillo que puso fin a su temporada. Al final, fue titular en 11 partidos —siete como centro y cuatro como guard derecho.

Eso ocurrió después de una temporada 2024 en la que fue titular en cada uno de los 17 partidos de los Packers.

Rhyan, de 25 años, se ha convertido en una pieza confiable de la línea ofensiva de Green Bay después de que su carrera comenzara de manera poco auspiciosa. Solo participó en un partido como novato y fue suspendido para los últimos seis encuentros de esa temporada tras violar la política de la NFL sobre sustancias para mejorar el rendimiento.

Aunque la extensión de Rhyan garantiza que los Packers conservarán a uno de sus linieros ofensivos que podían convertirse en agentes libres, todavía enfrentan la posibilidad de perder al tackle izquierdo Rasheed Walker. La selección de séptima ronda de 2022 procedente de Penn State parece encaminada a la agencia libre después de haber sido titular en 48 partidos durante las últimas tres temporadas.

