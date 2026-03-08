El equipo de fútbol de Irán sale de la Copa Asiática femenina y podría volver a casa

La selección femenina de fútbol de Irán perdió el domingo su último partido de la fase de grupos en la Copa Asiática y ahora contempla el regreso a un país envuelto en una guerra.

El equipo femenino iraní llegó a Australia el mes pasado para el campeonato continental, antes de la guerra que comenzó con los ataques del 28 de febrero de Estados Unidos e Israel contra Irán. Los equipos eliminados en la fase de grupos suelen marcharse en cuestión de días, pero los organizadores no han anunciado detalles sobre la salida de la delegación iraní.

Su silencio durante el himno antes de una derrota en el debut ante Corea del Sur el lunes pasado fue interpretado por algunos como un acto de resistencia y por otros como una muestra de duelo. El equipo no lo ha aclarado. Pero las jugadoras cantaron el himno y saludaron durante el himno nacional antes de su derrota 4-0 ante Australia el jueves pasado y de la derrota 2-0 ante Filipinas el domingo.

En medio de preocupaciones por el bienestar de las jugadoras tras críticas reportadas en los medios iraníes, el Consejo Iraní Australiano escribió al ministro de Asuntos Internos de Australia, Tony Burke, para instar al gobierno a proteger a las integrantes del equipo mientras estén en Australia.

El consejo lanzó una petición en línea, que superó las 50.000 firmas electrónicas antes del saque inicial del domingo, en la que se pide a las autoridades australianas “garantizar que ninguna integrante de la selección nacional femenina de fútbol de Irán salga de Australia mientras persistan temores creíbles por su seguridad”, y también proporcionar asesoramiento jurídico independiente, apoyo e intérpretes.

La dirigencia del equipo iraní y las jugadoras en su mayoría han declinado hacer comentarios sobre la situación en su país durante más de una semana de preparación y partidos en la Gold Coast de Australia, aunque la delantera iraní Sara Didar contuvo las lágrimas en una conferencia de prensa el miércoles pasado al compartir su preocupación por sus familias, amistades y por todos los iraníes durante el conflicto.

La Australian Associated Press informó a última hora del domingo que manifestantes que coreaban “déjenlas ir” retrasaron ligeramente la salida del equipo iraní del estadio.

La agencia nacional de noticias de Australia citó a la entrenadora de Irán, Marziyeh Jafari, quien afirmó que el plantel “quiere volver a Irán tan pronto como podamos”.

“Quiero estar con mi país y en casa... Tenemos muchas ganas de volver”, citó AAP a Jafari.

La petición en línea del Consejo Iraní Australiano pidió a las autoridades locales que se aseguren de que cualquier jugadora que busque protección “pueda hacerlo de manera segura, privada y sin interferencias” y que “dejen claro que Australia cumplirá sus... obligaciones de protección humanitaria en relación con cualquier jugadora en riesgo de persecución o de sufrir daños graves”.

“Cuando existe evidencia creíble de que atletas visitantes pueden enfrentar persecución, encarcelamiento, coacción o algo peor al regresar, el silencio no es una posición neutral”, señaló. “El actual entorno de guerra ha intensificado la represión, el miedo y los riesgos que enfrenta cualquiera que sea percibido públicamente por la República Islámica como desleal”.

La ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, declinó comentar si el gobierno australiano había contactado a personas en particular, pero dijo a medios locales que Australia se mantenía solidaria con el equipo femenino iraní.

Wong declaró a la Australian Broadcasting Corp. el domingo: “Ha sido realmente conmovedor para los australianos verlas en Australia, y que (la selección femenina de Australia) intercambiara camisetas con ellas fue un momento muy evocador”. “Sabemos que este régimen ha oprimido brutalmente a muchas mujeres iraníes”.

La activista iraní-australiana Tina Kordrostami, integrante de un gobierno local en el Consejo de Ryde, en Sídney, dijo al periódico The Australian que las jugadoras iraníes “necesitan una oportunidad, un espacio seguro, una posibilidad de realmente alzar la voz sobre cuáles son sus necesidades y cuáles son sus... requerimientos”.

“Nosotros no podemos darles ese espacio sin que el gobierno nos ayude”, manifestó.

El equipo femenino de Irán necesitaba vencer a Filipinas para mantener alguna posibilidad de avanzar a los cuartos de final de la Copa Asiática, lo que habría extendido su estadía en Australia por más de otra semana.

