Wenceel Pérez conecta jonrón en la 8va y Tigres vencen 2-1 a Reales para 5ta victoria seguida

Wenceel Pérez conectó un jonrón que significó la ventaja en la octava entrada y los Tigres de Detroit ganaron su quinto juego consecutivo al superar el miércoles 2-1 a los Reales de Kansas City.

El dominicano Pérez entró al juego en la octava entrada como reemplazo defensivo, cuando Zach McKinstry salió tras una colisión con Jac Caglianone en la tercera base.

El turno inicial de Pérez al bate llegó como primero en el orden, en la parte baja de la octava entrada. Conectó un cambio de velocidad en cuenta de 1-1 de Eli Morgan (0-1) por encima de la cerca del jardín derecho para su primer jonrón de la temporada.

Kyle Finnegan (1-0) se llevó la victoria con 1 1/3 entradas de relevo sin permitir carreras y Kenley Jansen lanzó la novena para su cuarto salvamento.

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