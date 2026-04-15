Kenley Jansen logra su 479º salvamento y supera a Lee Smith; Tigres vencen 2-1 a Reales

Kenley Jansen consiguió su 479º salvamento, superó a Lee Smith y se quedó en solitario con el tercer puesto en la lista histórica, durante el encuentro en que los Tigres de Detroit remontaron en la octava entrada para superar el martes 2-1 a los Reales de Kansas City e hilar su cuarto triunfo.

Jansen permitió un sencillo en el inicio de la novena a Lane Thomas, quien se robó la segunda base y luego avanzó a tercera con un rodado del venezolano Salvador Pérez. Vinnie Pasquantino bateó una rola para out y Thomas se quedó en tercera.

Acto seguido, Jansen retiró al dominicano Starling Marte con un elevado para apuntarse su tercer salvamento de la temporada.

Sólo el panameño Mariano Rivera (652) y Trevor Hoffman (601) tienen más rescates.

Carter Jensen conectó para un out forzado pero produjo la carrera en la segunda entrada ante el dominicano Framber Valdez, quien permitió tres hits en siete innings.

Zach McKinstry pegó un doble en el primer turno de la octava contra Nick Mears (1-1), llegó a tercera con un rodado y se mantuvo en tercera cuando, con el cuadro adelantado, el campocorto Bobby Witt Jr. le robó un hit al bateador emergente Colt Keith con una atrapada en zambullida.

Will Vest (1-2) ponchó a los tres bateadores en la octava.

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