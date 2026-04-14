Marlins vencen 10-4 a Bravos para cortar racha de tres derrotas

El dominicano Agustín Ramírez y Connor Norby conectaron jonrones y los Marlins de Miami pusieron fin a su racha de tres derrotas con una victoria el lunes 10-4 sobre los Bravos de Atlanta.

Ramírez pegó un batazo de tres carreras de 418 pies en la quinta entrada ante Aaron Bummer (0-1) que desempató el juego que se mantenía 3-3. Terminó de 4-3 con cuatro carreras impulsadas y dos anotadas. Liam Hicks se fue de 4-3 con tres impulsadas, Norby de 5-2 e impulsó dos carreras, y Xavier Edwards de 4-2 y anotó tres veces.

Andrew Nardi (1-0) lanzó una quinta entrada sin permitir carreras en relevo del dominicano Eury Pérez, quien permitió cuatro carreras (tres limpias) y siete hits en cuatro innings.

Nardi, Calvin Faucher, John King, Lake Bachar y Anthony Bender se combinaron para cinco entradas sin permitir carreras desde el bullpen de los Marlins y concedieron dos hits.

Los Marlins lograron su mejor marca de la temporada con 16 hits e igualaron su máximo de la campaña en carreras anotadas. Miami anotó apenas tres carreras mientras fue barrido en tres juegos en Detroit durante el fin de semana.

El abridor de Atlanta, Grant Holmes, retiró a los primeros nueve bateadores de los Marlins, luego permitió tres carreras en una cuarta entrada de 30 lanzamientos y fue retirado del juego.

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