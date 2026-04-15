Tigres y el novato Kevin McGonigle acuerdan contrato de 150 millones por 8 años desde 2027

El novato Kevin McGonigle se convirtió el miércoles en el más reciente jugador joven en conseguir un contrato de gran cuantía, al acordar con los Tigres de Detroit un pacto de 150 millones de dólares por ocho años que comienza en 2027.

McGonigle, un campocorto de 21 años, conectó cuatro hits en su debut en las Grandes Ligas el 26 de marzo y amaneció al miércoles bateando para .311, con un jonrón, ocho carreras impulsadas y un porcentaje de embasado de .417 en 17 juegos.

Se trata del cuarto cotizado prospecto que obtiene un gran contrato desde finales de marzo. Los otros tres también son torpederos.

Konnor Griffin (19 años) firmó con Pittsburgh por 140 millones de dólares y nueve años; Colt Emerson (20) pactó con Seattle por 95 millones de dólares y ocho años; y Cooper Pratt (21) lo hizo con Milwaukee por 50,75 millones y ocho años.

McGonigle tiene un contrato de un año para 2026 que paga el mínimo de 780.000 dólares mientras esté en las mayores y 127.100 dólares mientras esté en ligas menores.

Su nuevo acuerdo contempla un bono por firma de 14 millones de dólares, incluidos 8 millones pagaderos dentro de los 30 días posteriores a la aprobación del contrato por parte de MLB y 6 millones el 31 de marzo de 2028. Recibirá salarios de 1 millón de dólares el próximo año, 7 millones en 2028, 16 millones en 2029, 21 millones en 2030, 22 millones en 2031 y 23 millones en cada uno de los años 2032, 2033 y 2034.

El contrato de McGonigle cubre las primeras tres temporadas posteriores a cuando habría sido elegible para la agencia libre.

Los Tigers tomaron a McGonigle con la selección número 37 del draft amateur de 2023, procedente de una escuela secundaria de Drexel Hill, Pensilvania.

Se ha embasado en 13 aperturas consecutivas y en 15 de 16 juegos. Es uno de apenas 10 jugadores en las Grandes Ligas con más bases por bolas (11) que ponches (ocho) entre los peloteros con al menos 11 boletos.

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