Wembanyama brilla pese a los golpes los Spurs toman ventaja 2-1

Victor Wembanyama juega con una agilidad y una elegancia bajo su imponente envergadura que pueden hacer que su dominio con los Spurs de San Antonio que parece que logra su dominio en ambos extremos casi sin esfuerzo.

Cortes recientes y moretones en esos largos brazos, después de pelear por la posición en la pintura y forcejear por los rebotes toda la noche con los Timberwolves de Minnesota, dejaron claro que Wembanyama tuvo que trabajar mucho para sumar 39 puntos, 15 rebotes y cinco tapones en la victoria por 115-108 en el Juego 3 el viernes, que le dio a los Spurs una ventaja de 2-1 en la serie de segunda ronda de los playoffs de la NBA.

“Va a pasar”, comentó Wembanyama. “Al fin y al cabo, son Lobos”.

Los Spurs se mantuvieron invictos como visitantes en esta postemporada con su primer triunfo en un partido realmente cerrado, después de cuatro victorias en la primera ronda sobre los Trail Blazers de Portland con márgenes de entre 12 y 21 puntos.

“Simplemente siguen mostrando crecimiento”, señaló el entrenador Mitch Johnson.

Y empieza con Wembanyama. El fenómeno francés de 22 años, que disputa la postemporada por primera vez, ha suma apenas siete partidos de playoffs, pero no ha perdido tiempo en escribir un legado importante.

¿Los únicos otros jugadores en la historia de la NBA que alcanzaron los umbrales de 35 puntos, 15 rebotes y cinco tapones en un partido de playoffs? Los miembros del Salón de la Fama Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon y Shaquille O'Neal. Y sólo Wembanyama lo ha logrado atinando más del 70% de de sus tiros de campo.

“Es bueno estar junto a los grandes”, expresó Wembanyama, quien atribuyó a Olajuwon haberle enseñado un tiro en giro con fadeaway que encestó por encima de su mentor Rudy Gobert durante un cuarto periodo de 16 puntos.

Lo hizo pese a cometer su quinta falta con 6:18 por jugar, y que lo enviaran a la banca apenas alrededor de un minuto en el tramo final, mientras ayudaba a los Spurs a despegar cada vez que los Wolves se acercaban a una posesión.

“Solo mantener la calma, recuperar la lucidez”, manifestó Wembanyama. “Nuestros entrenadores nos dicen qué hacer. Nos dan la receta, así que mientras nos mantengamos firmes y confiemos en nuestro proceso, vamos a estar bien”.

Wembanyama estableció un récord de postemporada de la NBA con 12 tiros bloqueados en el primer partido de la serie, pero lamentó su falta de impacto en ofensiva tras la derrota 104-102 ante los Wolves el lunes. Arrancó con todo el Juego 2 al imponer de inmediato su dominio en ambos extremos de la cancha, lo que impulsó a los Spurs a una victoria por 133-95 el miércoles, y el viaje hacia el norte no hizo nada por frenar eso.

Con un par de volcadas sin esfuerzo tras pases bombeados para empezar, la primera hecha en reversa, Wembanyama anotó los primeros siete puntos de los Spurs mientras se encaminaban a una ventaja de 18-3. Pero fue aún más determinante en defensa, al acechar en la pintura y con frecuencia provocar que los Wolves modificaran sus bandejas y tiros flotados para evitar ser bloqueados.

“Es un defensor de clase mundial. Siempre estás pendiente de él”, afirmó el escolta de los Wolves Ayo Dosunmu. “Sí, es un regalo en ese lado de la cancha”.

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