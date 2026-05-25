Wawrinka se despide de forma emotiva del Abierto de Francia tras perder en primera ronda

Stan Wawrinka se despidió con cariño de Roland Garros tras perder el lunes en la primera ronda del Abierto de Francia.

El suizo de 41 años, campeón en 2015 y finalista en 2017, se retirará al final de la temporada. Esta fue su última participación en Roland Garros 21 años después de la primera.

Jesper de Jong remató a Wawrinka por 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 con un ganador de derecha muy cruzado, y luego instó a los aficionados a aplaudir a Wawrinka, cuyo rostro estaba casi tan rojo como la arcilla abrasada por el calor. Las temperaturas en el París alcanzaron los 33 grados Celsius (91 Fahrenheit).

“Es duro, es duro despedirme de ustedes aquí. Fue por Roland Garros que quise convertirme en tenista”, expresó un visiblemente emocionado Wawrinka.

Recibió una ovación en la pista Simonne-Mathieu, donde hizo que los aficionados realizaran la ola antes de marcharse. Estaba previsto que enfrentara a Arthur Fils, pero la emergente estrella francesa se retiró del torneo por un problema en la cadera.

Wawrinka encendió al público y, por momentos, pidió más aliento con una amplia sonrisa. También devolvió los aplausos a los espectadores, golpeando su raqueta después de ganar un punto. Un aficionado levantó un cartel que decía “Stan the Man”, y otro, “Stan still the Man”.

Sabe que será difícil soltar —aunque todavía le quedan Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos.

“Durante más de 20 años viví estas emociones; uno nunca quiere que se acaben. Lo he dado todo por este deporte”, señaló.

Su impresionante camino al título en 2015 lo vio derrotar en la final al gran favorito Novak Djokovic, después de imponerse a otro de los más grandes de todos los tiempos, Roger Federer, en cuartos de final. Ese año, Wawrinka destacó tanto por sus llamativos pantalones cortos rosados a cuadros como por su devastador revés.

Esos pantalones cortos alimentaban su imagen despreocupada, y reforzó esa estampa celebrando con champán hasta bien entrada la noche. Pero por más temerario que a veces pareciera, Wawrinka estaba lejos de ser alguien relajado y siempre entrenó con una intensidad feroz.

Más tarde, Gaël Monfils juega en la sesión nocturna. El francés, de 39 años, también se retirará al final del año.

De Jong, de 25 años, le dio a Wawrinka un oportuno recordatorio de su condición de veterano.

“Él jugaba contra mi entrenador (Bas Van Bentum) cuando yo era recogepelotas”, comentó De Jong, provocando una sonrisa en Wawrinka. “No quiero decir que seas tan viejo. Hoy se trata de Stan, de la manera en que estaba luchando”.

“Sé que jugué contra tu entrenador, eso no me hace más joven”, respondió Stan.

La directora del torneo, Amelie Mauresmo, lo abrazó en la pista antes de que se sentara a ver imágenes de sus partidos a lo largo de los años. Le mostraron mensajes en video de Federer, Rafael Nadal, Djokovic, el número 1 del mundo Jannik Sinner, el campeón vigente Carlos Alcaraz y Monfils.

En su mejor momento físico, Wawrinka, tenía una resistencia enorme y fue uno de los pocos que venció a Nadal, Djokovic, Federer y Andy Murray en los torneos de Grand Slam.

Wawrinka derrotó a Nadal en la final del Abierto de Australia en 2014 y volvió a imponerse a Djokovic en la final del Abierto de Estados Unidos en 2016, lo que significa que sus tres títulos de Grand Slam los ganó ante el número 1. Nadal, sin embargo, lo despachó en sets corridos en la final de Roland Garros de 2017.

Fue campeón olímpico en dobles junto a Federer en 2008, y ambos ganaron la Copa Davis para Suiza en 2014.

“Eres una leyenda de nuestro deporte”, exclamó Monfils, quien más tarde enfrenta a su compatriota Hugo Gaston en la pista Philippe-Chatrier.

___

Tenis de AP: https://apnews.com/hub/tennis