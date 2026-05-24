En 16 meses, Área de la Bahía de San Francisco acoge Juego de Estrellas de NBA, Super Bowl y Mundial

El Área de la Bahía de San Francisco adora sus grandes eventos deportivos.

Con el Juego de Estrellas de la NBA, el Super Bowl y ahora el Mundial de fútbol, todo en un lapso de 16 meses, el norte de California ha sido un anfitrión ininterrumpido.

Y nunca antes un estadio había albergado el Super Bowl y la Copa del Mundo en el mismo año. Ahora ello ocurrirá en el Levi's Stadium, casa de los 49ers San Francisco de la NFL.

Santa Clara se dispone a albergar seis partidos de la Copa del Mundo, cinco en la fase de grupos y uno en la ronda de eliminación directa. El primero, previsto para el 13 de junio, enfrenta a Qatar contra Suiza.

Aquí hay cinco cosas a saber para quienes vayan a ver fútbol o simplemente quieran ser parte del ambiente en el área de San Francisco:

Lugares emblemáticos para visitar

El norte de California ofrece actividades abundantes para entusiastas de todo tipo. Entre los puntos destacados están la región vinícola en el Valle de Napa y Sonoma, un recorrido por la antigua prisión de Alcatraz, las secuoyas de Muir Woods o las pintorescas vistas de la costa del Pacífico a lo largo de la autopista 1,

Escena gastronómica en el Área de la Bahía

Desde Tony's Pizza Napoletana en North Beach hasta los famosos burritos del Mission District y Sam's Chowder House en Half Moon Bay o Mustards Grill en el Valle de Napa, hay opciones gastronómicas reconocidas en todas partes.

De postre, la emblemática Fentons Creamery en Oakland ofrece el ambiente de una heladería a la antigua, con la opción de sentarse o pedir para llevar en el mostrador. Se recomienda probar distintos sabores.

Zonas para aficionados

A partir del 11 de junio, los aficionados pueden ver partidos gratis en más de 30 ubicaciones, así como en bares deportivos participantes en toda el Área de la Bahía. Entre las pantallas gigantes figuran las de Thrive City de los Warriors Golden State y las Valkyries en el Chase Center, junto con China Basin en Mission Rock, cerca del estadio de los Gigantes de San Francisco. Además, el muelle 39 debería ofrecer un telón de fondo pintoresco para los partidos.

En East Bay, el equipo independiente Oakland Ballers organizará partidos en su campo local, el Raimondi Park. El famoso Santa Cruz Beach Boardwalk es otra opción.

“La Copa Mundial de la FIFA 2026 consiste en unir a las comunidades y celebrar el deporte rey en cada rincón de nuestra región", dijo Zaileen Janmohamed, presidenta y directora ejecutiva del Comité Anfitrión del Área de la Bahía. "Estamos aprovechando la amplitud, la diversidad y la belleza natural de toda el Área de la Bahía para garantizar que, sin importar dónde vivas o visites, tengas acceso a diversión y celebraciones comunitarias.

"Este enfoque regional refleja nuestro compromiso con la inclusión y brinda a cada condado y comunidad la oportunidad de activarse y ser parte de este momento histórico”.

Opciones de transporte

Para quienes buscan evitar el tráfico intenso y las tarifas exorbitantes de estacionamiento, los responsables del estadio sugieren el transporte público, como el tren ligero y las líneas de autobús de la Valley Transportation Authority (VTA), así como el tren de ACE/Capitol Corridor, que conecta con Caltrain para acceder directamente a San Francisco.

Consejos sobre el estadio

El tráfico y el estacionamiento en el Levi's Stadium y sus alrededores pueden tardar horas en despejarse, así que se debe planificar la llegada con cuidado, porque los desafíos logísticos de simplemente entrar al recinto bien podrían arruinar toda la experiencia.

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